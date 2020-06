Polémiques autour des indemnités accordées aux anciennes gloires : le Ministère des Sports brise le silence

Depuis des semaines, l’indemnité mensuelle accordée par le gouvernement guinéen aux anciennes gloires fait polémiques. Pour taire cette polémique, le Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique a, au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce jeudi, apporté des précisions.

Pour le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, la polémique née de cette indemnité est une interprétation des esprits malins.

“L’objectif de cette conférence de presse est d’éclairer la lanterne sur les supputations dans les médias et sur les réseaux sociaux qui ne sont pas utilisés à bon escient autour de la question relative aux indemnités accordées par l’autorité aux anciennes gloires des arts, de la culture et des sports de notre pays. Malheureusement, ce geste de reconnaissance et son bien-fondé posé par le chef de l’Etat, qui a par ailleurs n’est que le début d’un long processus. Au lieu d’être considéré comme un acquis majeur et magnifié comme tel, est plutôt incompris, mal perçu et interprété par certains esprits malins”, a expliqué Sanoussy Bantama Sow.

Cette indemnité est fixée à un montant forfaitaire de cinq millions de francs guinéens. Lors de cette conférence de presse, il a été expliqué que ce montant est une reconnaissance du peuple à ceux qui se sont battus pour la nation sans aucune récompense.

Une précision est importante pour dire que tout ce que nous sommes en train de dire est une volonté politique du chef de l’Etat. Pour matérialiser cela, il y a eu une loi qui est en voie d’être débattue à l’hémicycle. Dans cette loi, il y a des indicateurs qui font état d’une réparation du peuple envers les anciennes gloires. Avant notre époque, les anciennes gloires jouaient pour le peuple et pour le bon Dieu, jamais à leur époque on a entendu parler d’indemnité ou de frais de déplacement. Donc, c’est suite à leur mauvaise condition de vie, que le Président de la République a instruit le chef du département pour qu’un examen approfondi soit fait en leur faveur et que la reconnaissance du peuple leur soit accordée. C’est dans cet esprit que l’arrêté conjoint 16 / 60 a été acté”, a expliqué Aboubacar Molota Camara, conseiller principal du ministre.

Selon le directeur national des Sports, cette indemnité n’est accordée qu’à un groupe de personnes défini par arrêté.

‘’L’arrêté porte sur les indemnités forfaitaires accordées aux anciennes gloires des arts, des ensembles artistiques, des ensembles nationaux et aux anciens du Hafia 77 encore en vie”, a-t-il mentionné.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74