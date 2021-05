Polémique autour des nouveau-nés décédés à Labé : la mise au point du médecin-chef du service néonatologie

Depuis le dimanche 02 mai dernier, une information fait état du décès d’au moins 5 nouveau-nés au service de néonatologie de l’hôpital régional de Labé, par défaut de couveuse. Tout est parti après qu’un père de famille ait perdu son enfant. Très en colère, ce dernier a porté à la connaissance de la presse locale cette information. Rencontré ce mercredi 05 mai 2021, le médecin-chef du service pédiatrie, néonatologie, tout en infirmant cette information, précise que c’est au total deux cas de décès qui ont été enregistrés ce jour.

« J’infirme qu’il n’y a pas eu 5 décès successifs le dimanche passé au service de néonatologie de l’hôpital régional de Labé. Je peux affirmer qu’il y a eu deux (2) décès qui se sont produits ce jour. Et je défie quiconque et je suis en mesure de prouver par A+B qu’il n’y a pas eu 5 décès au cours de cette garde » réfute Dr Mamadou Malal Diallo.

Selon le premier responsable du service néonatologie, le père de famille qui est derrière ces accusations, a agi sous l’effet de la colère, suite à la perte de son enfant.

« Peut-être sous l’effet de la colère, du fait qu’il a perdu son enfant, il peut en dire ainsi, mais je me suis entretenu avec l’équipe de garde, ils m’ont dit qu’effectivement qu’il y a eu que deux cas de décès, et ces deux cas ont été notifiés. Les dossiers en font foi. En plus, sur le nombre de bébés que nous avons laissés à notre retour, on a trouvé que ça ne manquait que deux bébés », renchérit le Dr Mamadou Malal Diallo.

Parlant de la couveuse, le médecin-chef du service pédiatrie, néonatologie de l’hôpital régional, dira ceci : « La couveuse a ses indications. Ce n’est pas un instrument qui guérit tout enfant. Ce n’est pas tout enfant qui vient au service néonatologie qui est éligible à la couveuse. La couveuse, c’est les enfants qui ne sont pas à terme, les enfants prématurés. Du fait qu’ils ont quitté l’utérus de leur mère, ils doivent être dans un milieu approprié, à température convenable jusqu’à ce qu’ils soient à terme. C’est surtout ces enfants-là qu’on met dans la couveuse », rappelle Dr Mamadou Malal Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83