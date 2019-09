Police de proximité : plusieurs policiers outillés pour une gestion opérationnelle des commissariats centraux

Après avoir suivi une formation le 26 septembre dernier, sur la gestion opérationnelle des commissariats centraux, plusieurs agents de police ont reçu ce vendredi 27 septembre, leurs diplômes.

Cette cérémonie de remise de diplômes qui s’est déroulée dans les locaux de la compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS NO 3) d’Enco 5, dans la commune de Ratoma, a été présidée par le conseiller du ministre de la sécurité et de la protection civile qui, dans son discours de circonstance a invité les participants à lier les enseignements qu’ils ont reçus à la pratique.

« Nous savons tous que depuis des années, la police n’avait pas bénéficié de formation, on n’avait pas d’écoles mais aujourd’hui on a une école grâce à l’appui de nos partenaires et les formations se perpétuent. A vous les bénéficiaires, je vous dis que cette formation est utile pour toute votre carrière. Pour quoi toutes ces formations ? C’est parce que le gouvernement et les partenaires ont vu que la police n’était pas intégrée, c’est pour quoi ils ont mis en place la police de proximité. L’objectif de ces formations, c’est pour avoir des policiers républicains, des policiers dignes de nom et des policiers respectueux des lois de la république. Il ne suffit pas de faire des formations si au sortir de la classe vous faite autres choses. Il faut qu’on lie la théorie à la pratique », a exhorté le contrôleur général de police, Hamidou Babacar Sarr.

Cette formation qu’est appuyée par l’Union Européenne, s’est déroulée dans le cadre de la troisième phase du programme d’appui à la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée (PARSS). Pour le coordonnateur de ce programme, son projet va fournir tous les moyens aux stagiaires pour leur permettre de bien appliquer ce qu’ils ont reçu lors de cette formation.

« Nous sommes satisfait de clôturer une nouvelle formation, je dis bien clôturer et non finir, puis que ces actions vont continuer. Nous avons fourni durant 15 jours des outils et nous nous engageons à vous fournir les moyens. Toutes les formations que nous organisons, elles sont étudiées, elles sont validées à la fois par nous et par le ministère. Ce projet ne fonctionnerait pas sans l’appui du ministre de la sécurité mais aussi la volonté de vous les stagiaires, d’apprendre et de mettre en pratique tous les acquis au profit de vos collègues et de la population guinéenne », a dit Jacques Bess.

Les bénéficiaires de cette formation qui sont venues des commissariats centraux de Conakry de Coyah, de Dubréka et plusieurs autres structures de la police, ont à travers leur porte-voix, suggéré l’élargissement de cette initiative au profit des policiers en poste à l’intérieur de pays.

« Dans le cadre de la poursuite d la stratégie de renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale, le ministère de la sécurité et de la protection civile à travers l’union européenne a organisé cette formation essentiellement basée sur la gestion des commissariats centraux. Cette formation a connu la participation des neuf commissariats centraux de Conakry, de Coyah, Dubréka, la direction régionale de police de Conakry, la coordination nationale de la police et la CMIS no3 d’Enco-5. L’objectif était de doter les stagiaires de nouvelle technique de gestion opérationnelle des effectifs et du matériel des commissariats centraux, ceci pour le rayonnement de la police de proximité en République de Guinée. A la lumière de cette formation, nous suggérons l’élargissement de ce type de formation à l’ensemble des policiers des autres préfectures du pays », a dit la Commissaire Polline Dembadouno.

A signaler que cette formation concernait les gestionnaires administratifs des commissariats centraux qui ont pour rôle de gérer les effectifs.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39