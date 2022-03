Police nationale : Abdoulaye Sampil prend fonction, promet de lutter contre le « kidnapping à bord des taxis »

Une cérémonie de passation de service a eu lieu ce lundi 28 mars entre le Directeur Général sortant et celui entrant de la Police nationale et leurs adjoints. Il s’agit de Malick Koné, Directeur Général sortant de la police nationale qui a passé le témoin à Abdoulaye Sampil, le Directeur Général entrant.

Dans son discours d’adieu, Malick Koné a remercié le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya et a adressé un hommage à ses prédécesseurs pour le travail abattu.

« Je voudrais vous rappeler que nous appartenons toutes et tous à la même famille policière car nous avons des valeurs et des missions communes dans le cadre de la protection de nos concitoyens. Nous sommes les représentants de nos concitoyens dans les domaines de la sécurité car pour que nous soyons tous en uniforme et en arme, nous devons avoir une mission fondamentale. Nous ne sommes pas seulement au service de la police, mais de la nation, de l’État et du citoyen. Je voudrais vous dire l’immense fierté qui a été la mienne en travaillant à vos côtés pour relever les défis sécuritaires de notre temps. Monsieur le Directeur Général de la police entrant, tout en vous souhaitant la bienvenue, je vous renouvelle mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos nouvelles fonctions », a déclaré le directeur général sortant.



Mesurant l’importance des défis auxquels il devra désormais faire face, le Directeur Général entrant, Abdoulaye Sampil, a promis de mener des luttes contre la grande criminalité, la recrudescence des kidnappings et d’œuvrer pour la fluidité de la circulation routière.« Je mesure l’immensité des défis à relever qui sont entre et autres : la lutte contre la criminalité urbaine et périurbaine, la lutte contre les nouvelles menaces sécuritaires, le faible ratio police-population soit un policier pour environ 930 habitants, la cassure du contrat social entre la police et la population, la création d’un environnement propice à la cohésion du groupe au sein de la police nationale, la problématique de l’accès de nos concitoyens aux documents d’identité, je vais parler de la carte d’identité et du passeport. Nos priorités à court, moyen et long terme seront focalisées sur trois axes : la lutte à outrance contre la criminalité, le renforcement de la tranquillité et de l’ordre public et la lutte contre les nouvelles menaces sécuritaires. Les actions immédiates : la lutte sans merci contre la recrudescence des kidnappings par des inconnus circulant à bord des taxis. Il en est de même pour le partage de l’information avec les autres services de sécurité, notamment la gendarmerie, la lutte contre les coupeurs de routes. En ce qui concerne les nouvelles menaces sécuritaires, priorité sera donnée au renforcement des moyens humains, techniques dans le domaine des renseignements à la création d’une task force pour renforcer les capacités des commissariats spéciaux de police aux frontières terrestres. », a-t-il annoncé.

Prenant la parole, le ministre Bachir Diallo a félicité le directeur sortant pour le service accompli et adressé ses vœux de bienvenue à celui entrant

« Permettez-moi donc de m’acquitter de cette obligation traditionnelle, en votre nom et à mon nom personnel au directeur général sortant qui va nous quitter pour entamer une nouvelle aventure à la tête des services spéciaux de la présidence. Nous lui disons que nous le garderons toujours en mémoire les moments que nous avons passés ensemble après six mois de loyaux services. Je vous souhaite, au nom de l’ensemble des femmes et hommes de la police qui ont eu l’opportunité de travailler directement ou indirectement sous vos ordres et en mon nom personnel, pleins de succès et de réussite dans vos nouvelles fonctions. Et qu’Allah guide vos pas ».

A propos du Directeur Général entrant, le ministre dira ceci: «Votre nomination intervient dans une phase de transformations majeures des forces de police qui s’inscrit dans un vaste chantier que connaît notre pays sous le leadership de Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya. C’est à vous qu’il va revenir désormais de mettre en œuvre et d’exécuter le camp stratégique du ministère de la Sécurité et de la Protection civile en ce qui concerne le volet police nationale », a-t-il déclaré.

Notons que d’autres passations ont eu lieu au sein du même département, notamment avec le directeur général adjoint sortant et celui entrant de la police nationale, en la personne du commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Thiam Diallo.

Maciré Camara