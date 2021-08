Police routière : le nouveau directeur central poursuit sa tournée de prise de contact

Le nouveau Directeur Central de la police routière continue sa tournée de prise de contact avec les services décentralisés de sa direction. Après Coyah, Dubreka, Sonfonia, Entag, Kobaya, Matoto et Bambeto, c’était au tour ce lundi 23 août 2021, des commissariats spéciaux de la sécurité routière de Matam et de Dixinn de recevoir les instructions du nouveau Directeur.

Partout le message véhiculé est resté le même, redorer le blason de la police routière en corrigeant ses faiblesses, en veillant au bon comportement de ses agents sur le terrain et sur en respectant les règlements du code de la route.

« C’est le même message que je suis en train de passer au niveau de mes services déconcentrés à savoir la redynamisation de nos activités sur le terrain, le changement de comportement et le respect de la déontologie et surtout les demander et les instruire de respecter les barrières sanitaires. Parce qu’aujourd’hui, cette pandémie est en train de gagner du terrain dans notre pays. Et le service de la police qui est plus exposé à cette pandémie c’est la police routière », a estimé Thierno Sanou Diallo, le nouveau Directeur Central.

Profitant de cette visite du nouveau Directeur Central de la police routière, le Commissaire spécial de la sécurité routière de Dixinn, Kamano Mexan Kémo a surtout parlé des difficultés rencontrées par son équipe de 86 fonctionnaires dont 22 femmes.

« Monsieur le Directeur Central, nous profitons de cette occasion pour vous informer des difficultés que Nous avons pour l’accomplissement de notre mission. Il s’agit de la dégradation très poussée de notre local, les moyens de transport dont une seule moto que la routière de Dixinn détient pour le moment là défectuosité de certaines parties de la route, un besoin de personne aussi y compris les moyens de communication. En bref ce sont les difficultés qui rendent si difficila fluidité de la circulation dans notre zone », a-t-il relevé.

Après avoir écouté avec grande attention les doléances de ces services décentralisés, Thierno Sanou Diallo s’est engagé à remonter l’information au niveau de ses chefs hiérarchiques qui sont le Directeur Générale de la police nationale et le Ministre de la sécurité et de la protection civile.

Maciré Camara