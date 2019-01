AG du RPG : des conseillers communaux de l’UFDG à Kindia adhèrent au parti présidentiel

Elus conseillers communaux sur la liste de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) à Kindia, Oudou Sacko, Fodéya Bangoura, Alsény Bred Soumah, Ibrahima Sory Camara dit ‘’Baana’’ étaient ce samedi 5 janvier 2019, au siège national du RPG Arc-en-ciel pour officialiser leur adhésion au parti présidentiel.

Ils étaient accompagnés du ministre de l’Energie Cheick Taliby Sylla et du député uninominal de Kindia, Demba Fadiga. Dans son allocution de circonstance, le ministre Taliby s’est dit heureux, avant de les introduire en ces termes : « Vous êtes tous courant de ce qui s’est passé à Kindia. Aujourd’hui, nous sommes là non pas pour vous parler de l’électricité ou bien de l’eau. C’est de parler des acquis de ce que nous, fils et ressortissants de Kindia et citoyens de Kindia avons fait pour pouvoir soutenir notre grand parti, le RPG Arc-en-ciel à Kindia. Avant tout, je vais vous informer que notre parti a signé un accord avec l’opposition à Kindia et notre parti a bien respecté dans sa totalité l’accord qui a été signé », a-t-il rappelé entre autres.

Parlant de l’adhésion de ces personnes, il a précisé : « Le plus important groupe aujourd’hui que nous allons vous présenter, c’est le groupe de Monsieur Oudou Sacko que nous a rejoint. Mais pourquoi ils sont importants ? C’est parce que ce sont des conseillers communaux de l’UFDG. Ils font partis des 17 conseillers communaux de l’UFDG. Vous savez suivi les élections du maire. En alliance, nous étions 24 conseillers à Kindia mais le jour des élections, c’est M. Oudou Sacko qui a été le premier à nous rejoindre dans la salle et c’est ainsi que le maire a eu 25 voix… »

« Le premier à nous rejoindre s’appelle Oudou Sacko. Après, il y a le poids et la force de l’UFDG à Kindia, c’est Mr Fodéya Bangoura, il était le directeur de campagne de l’UFDG à Kindia. L’UFDG a pleuré à kindia quand Mr Fodéya Bangoura a rendu sa démission et a adhéré au RPG Arc-en-ciel. Vous savez Alsény Bred Soumah qui était aussi chargé des actions sociales au niveau de l’UFDG à Kindia. Vous avez Ibrahima Sory Camara dit ‘’Baana’’ qui était aussi un membre actif de l’UFDG à Kindia. Nous avons eu au total cinq (5) conseillers qui ont adhéré. Donc, de 23 conseillers, nous avons aujourd’hui 28 conseillers dans la commune de Kindia qui ont adhéré au RPG Arc-en-ciel. Qui peut dire donc que la commune de Kindia n’appartient pas au RPG, au moment où ses conseillers communaux sont les plus nombreux ? Le cinquième adhérent n’est pas malheureusement parmi ici parce que quelques semaines après l’annonce de son adhésion au RPG, il est décédé », a entre autres déclaré Cheick Taliby Sylla.

Au nom de ses collègues adhérents, Fodéya Bangoura a précisé que la page UFDG est définitivement tournée à leur niveau. « Nous sommes désormais du RPG Arc-en-ciel et nous vous rassurons que les résultats des prochaines élections à Kindia seront toutes gagnées par le RPG Arc-en-ciel… »

Youssouf Keita, depuis le siège du RPG