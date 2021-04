Politique générale du Gouvernement Kassory : le regard critique de l’honorable Oyé Béavogui

Les réactions se multiplient au lendemain de la présentation de la politique générale du Gouvernement faite par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana mercredi dernier à l’hémicycle. L’honorable Oyé Béavogui, président par intérim du Parti Démocratique de Guinée-Rassemblement Démocratique Africain (PDG-RDA), estime par exemple que le Premier ministre, dans son discours, n’a pas fait cas des besoins criards des populations guinéennes.

« Monsieur le Premier Ministre a, dans son discours, fait étalage de l’orientation générale du Gouvernement sans toucher les besoins criards des populations guinéennes. Cette rhétorique politique fait du Peuple, un sujet et non un acteur du développement. Nous sommes très heureux de constater que le Gouvernement martèle la vocation de sa nouvelle révolution culturelle, agricole et industrielle qui incarne à la fois le sens de la redevabilité, de la lutte contre la fraude, la transparence dans la gestion des affaires de l’Etat, la lutte contre la corruption. Cette dynamique est-elle nouvelle? Non! L’Etat Guinéen doit apprendre à être fier d’une chose : le Président Ahmed Sékou Touré, responsable suprême de la Révolution a produit une théorie de l’Etat que nous pourrons bien utiliser pour une gouvernance pratique faisant du peuple, sujet et acteur du développement », a-t-il estimé.

Poursuivant, il ajoute que plusieurs questions telles que celles sur le Patrimoine historique et le problème de loyer dans le Grand Conakry n’ont pas été abordées. Le président du PDG-RDA considère plutôt que l’augmentation des prix du carburant et de l’électricité ne fera que créer des problèmes en lieu et place d’un apaisement.

« Monsieur le Premier ministre, dans son discours, a absolument occulté la question du Patrimoine historique guinéen. En ce sens, le gouvernement pourrait-il dire à la représentation nationale les efforts du Gouvernement pour la restitution du patrimoine historique usurpé et retenu par la France ? Qu’en est-il des archives de la première République encore détenues par la même France, qui crée une polémique sur l’histoire contemporaine de la Guinée en tentant de remettre en cause le noble combat du responsable suprême de la Révolution, Ahmed Sékou Touré ? Dans ce discours, la question du loyer n’a pas été abordée par le Premier ministre, ceci étant un problème fondamental que subissent les citoyens, surtout du Grand Conakry. La question du redécoupage administratif n’est pas encore réglée, c’est-à-dire l’équilibre des régions administratives pour rétablir notamment au niveau de la région forestière (Macenta-N’zérékoré) qui subit le choc rétrograde des réformes issues du honteux coup D’Etat du 03 avril 1984. Le Gouvernement doit tout faire pour réparer cette injustice administrative ; à défaut, il risquera d’apparaître comme un gouvernement ségrégationniste.

Il s’agit en réalité de l’équilibre du renforcement de l’équilibre national. La hausse des factures d’électricité créera plus de problèmes que d’apaisement, y compris celle du carburant qui ne fera qu’empirer le quotidien des citoyens », a déclaré Oyé Béavogui.

À noter que dans ce même discours, le Premier ministre a également fait cas de la très grande augmentation des prix des denrées alimentaires, tout en conseillant la production guinéenne et l’exportation afin de réduire le taux d’inflation.



Maciré Camara