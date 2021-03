Polyandrie en Guinée : ‘’c’est une pratique qu’il faut exclure’’ (Dr Zalikatou Diallo)

Dr Zalikatou Diallo, députée et 1ère vice-présidente de l’Assemblée nationale a, lors d’une émission de débat sur les ondes de la radio Djoma Fm, à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, expliqué les raisons pour lesquelles la polygamie est pratiquée dans nos différentes sociétés et pas la polyandrie.

C’est en rappelant d’abord, les dispositions de l’article neuf (9) de la constitution guinéenne qui stipule que : ‘’la République affirme que l’égalité homme et femme est un objectif politique et social en République de Guinée’’, a-t-elle tenue à rappeler.

A en croire cette députée, « les organisations féminines et mêmes les institutions internationales qui luttent pour le maintient de la polygamie ont un argumentaire de ce genre en disant que si nous respectons les conventions internationales, notamment la CEDEF le protocole de Maputo, si nous autorisons la polygamie chez les hommes, il faut aussi qu’on autorise la polyandrie. Mais honnêtement, nous ne sommes pas pour ça parce que nous sommes dans des sociétés patriarcats. Il faut aussi tenir compte de cela », dira-t-elle.

Poursuivant, elle dira que « la polyandrie pose un problème réel pour la filiation des enfants. Ça, c’est vraiment une pratique qu’il faut exclure. Je sais que ça existe dans d’autres communautés en Asie et autres. Mais ici, non seulement les principales religions ne l’admettent pas, mais nous-mêmes réellement en tant que médecins, en tant que scientifiques, en tant que politiciens, nous ne pouvons pas admettre la polyandrie. Parce que ça cause un réel problème de filiation des enfants et des paternités », insiste-t-elle.

Mamadou Yaya Barry