Polygamie autorisée en Guinée : ‘’Damaro voudrait une nouvelle femme c’est pourquoi il a fortement influencé le débat parlementaire’’ (François Bourouno du PEDN)

Pratiquée depuis des décennies sans être autorisée par la constitution guinéenne, la loi sur l’autorisation de la polygamie dans le nouveau code civil vient d’être adoptée le week-end dernier par l’assemblée nationale. Un code civil diversement apprécié.

Joint par Mediaguinée, ce lundi, le responsable de la communication du PEDN de Lansana Kouyaté, François Bourouno a confié que son parti partage l’avis sur l’autorisation de la polygamie en Guinée parce que selon lui, ce sont des textes de loi qui reflètent les réalités socioculturelles du pays. Et il a ensuite affirmé que c’est le président de la majorité présidentielle qui aurait influencé le débat parlementaire pour que cette loi passe aussi rapidement. Car à l’en croire, l’honorable Amadou Damaro Camara voudrait une nouvelle femme.

” Nous au PEDN, c’est normal d’adapter les textes de loi aux réalités socioculturelles du pays. Nous savons tous que nous avons beaucoup de textes qui datent des années lointaines. Mais qui étaient une sorte de copier-coller des textes de lois françaises. Parce que nous avons un modèle du cadre juridique réglementaire qui a pour référence le cadre juridique réglementaire de Guinée. Donc, nous ne sommes pas du tout contre que l’on adapte certaines dispositions de nos textes de lois aux réalités que vivent les citoyens au quotidien“, a déclaré, François Bourouno.

S’agissant de polygamie, point très sensible du code civil révisé, Bourouno de rappeler : ‘’c’était interdit dans le code civil qui est en vigueur maintenant parce que le nouveau- là, n’est pas encore en vigueur, n’est-ce pas il y a des étapes à suivre ? Donc, nous savons que dans l’ancien code qui reste en vigueur, la polygamie y est interdite. Mais la polygamie était pratiquée parce que simplement nous vivons des réalités socioculturelles, qui nous recommandent aussi la polygamie. Et parfois qui, en terme de rapport de force prime sur le cadre juridique compte-tenu de la situation de la forte pesanteur des facteurs culturelles dans notre vie quotidienne. Donc, nous n’avons aucune objection par rapport à cela». Et de l’autre côté, poursuit-il, ‘’nous savons aussi que la question de code civil prend en compte certains éléments relatifs aux genres, aux droits de la femme et tout. Donc si toutefois les questions de genre sont prises en compte, nous n’avons aucune objection. Donc pour nous, c’est normal quand même qu’on adapte les textes de lois aux réalités socioculturelles”.

Par ailleurs, d’enfoncer le clou:” bien que nous partageons cet avis, nous savons aussi que Damaro voudrait une nouvelle femme. C’est pourquoi, il a fortement influencé le débat parlementaire pour que cette loi passe comme ça” .

