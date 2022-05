Polygamie : le message de la miss Mariam Touré…

Mariam Touré -la plus belle fille de Guinée en 2019 -qui a visiblement pris du poids- a offert son coeur à l’ex-directeur de l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi [AGUIPE] Sékouba Mara. L’union a été célébrée hier à Conakry devant un parterre d’invités.

Mariam, « belle comme une fée », pour reprendre une citoyenne, qui avait confié à Espace fm n’avoir pas un compte Facebook ni de « petit ami » a fini par rejoindre un foyer qu’elle partagera avec une autre femme nommée Aicha Oularé, selon le site veracitecachee.

La miss au sourire légendaire envoie ainsi un message fort à toutes ces filles et femmes qui refusent encore d’être dans une famille polygame. Au-delà de l’amour ou du porte-monnaie de son mari [ex-patron de l’AGUIPE, svp], Mariam sensiblise à nouveau toutes ces filles qui refusent le mariage polygame, mais préfèrent arpenter les couloirs de l’administration, les lieux de luxe à la recherche de l’âme sœur.

«La beauté physique m’importe peu dans mes objectifs. J’aimerais évoluer tout en restant digne, c’est important de faire travailler son côté intellectuel. Et comme on le dit souvent, il faut fermer ses jambes et ouvrir son esprit », confiait, en novembre 2019, Mariam à Afroguinee. Ajoutant souhaiter « épouser un mari qui a un grand cœur, qui est disponible et compréhensif et qui fera de moi, sa priorité. Et surtout musulman ».

Noumoukè S.