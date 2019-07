Pont de Bagou : le vice-maire de Yembering annonce la reprise des travaux dès le lundi prochain

On en sait un peu plus sur la reprise des travaux sur le pont de Bagou, dans la sous-préfecture de Mali-Yembering, préfecture de Mali, dans Labé. Interrogé ce jeudi 25 juillet 2019, sur la situation, le vice maire de la localité (Yembering) laisse entendre que dans un entretient qu’il a eu avec l’entreprise PETROMAN en charge des travaux, cette dernière a promis de reprendre les travaux le lundi 29 juillet prochain et qu’elle compte livrer le pont à la population dans deux semaines.

« Pour le moment, nos n’avons pas eu langue avec le ministre. Néanmoins, nous avons eu au téléphone les responsables de l’entreprise en charge des travaux qui nous ont dit que le porte-charre qui transporte le matériel de construction a déjà quitté Conakry pour Yembering. Donc, d’ici lundi, disent-ils qu’ils seront à Bagou pour la reprise des travaux. En plus, ils ont mobilisé tous les ouvriers, ils ont en train d’entretenir leurs véhicules, histoire de se bien de préparer. Donc, selon eux, ils seront sur les lieux dès le lundi prochain. C’est ce matin (jeudi 25 juillet ndlr) que j’ai eu langue avec les responsables de l’entreprise PETROMAN. Pour le moment, nous avons mis des blocs des pierres sur la déviation et les gens traversent sans trop de difficultés, sauf qu’il y a des fortes pluies qui continuent de s’abattre », explique Abdoulaye Djouma Diallo.

Poursuivant, notre interlocuteur affirme que d’après les promesses de l’entreprise, dans deux semaines après la reprise des travaux, le pont sera entièrement opérationnel.

« L’entreprise a dit que dès qu’elle sera sur les lieux, qu’elle va commencer par bien arranger la déviation pour qu’elle se rassure que les populations vaguent à leurs occupations, le temps pour eux de finir la dalle. Les responsables de l’entreprise m’ont rassuré qu’une fois sur les lieux, s’ils arrivent le lundi, plus tard dans deux semaines, qu’ils finiront de couler la dalle. Donc, ils vont nous remettre le pont le plus que possible, ils ont pris plusieurs mesures pour ça. Donc, si les travaux recommencent le lundi, dans deux semaines, nous allons récupérer le pont, il sera opérationnel » conclut-il.

Espérons que les promesses faites par l’entreprise soient bonnes pour que les usagers de cet important tronçon soient soulagés.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83