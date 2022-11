Pont de Tanènè : le FER dement l’arrêt des travaux (communiqué)

Dans un article publié, ce jour, 24 Novembre 2022, sur le site www.emergencegn.net, l’auteur déclare que les travaux de construction du Pont de Tanéné (Préfecture de Dubréka) sont suspendus et seraient même menacés d’arrêt définitif.

Le FER dément catégoriquement cette information.

Contrairement à ce que l’auteur dudit article laisse entendre, le projet de construction du Pont de Tanéné n’est pas financé sur ressources propres du FER mais sur financement bancaire.

Le projet de construction du Pont de Tanéné suit donc son cours normal, les évènements survenus récemment au FER, et qui font déjà l’objet d’une enquête judiciaire en bonne et due forme, n’ayant aucun effet sur le chronogramme du projet.

A propos du FER

Le FER est une Société Anonyme Publique d’Etat au capital de GNF 1 000 000 000, immatriculée au RCCM de Conakry sous le n°GN.TCC.2021.B.10193, ayant son siège social au Quartier Cameroun, Commune de Dixinn. Le FER finance l’entretien des routes nationales et préfectorales à travers la Redevance d’Entretien Routier et d’autres ressources qu’elle est légalement autorisée à mobiliser.