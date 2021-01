Popodara/Labé : 60 millions fg dérobés des mains d’un gérant de station service lors d’une attaque

L’acte s’est produit dans la journée du jeudi, 7 janvier dernier, dans la sous-préfecture de Popodara, préfecture de Labé. Selon nos informations, c’est le gérant de l’unique station service de cette localité qui a été victime de cette attaque perpétrée par des inconnus armés.

Sous le choque, la victime que nous avons rencontré ce vendredi nous confie qu’elle à été dépouillée par des hommes armés habillés en treillis militaires dans cette opération.

A en croire au gérant, les quidams lui ont dérobé son téléphone portable et une somme de plus de 60 millions de francs guinéens.

Sur le film de sa mésaventure, il témoigne : « Je quittais à Popodara et je partais sur Labé. C’est entre Popodara et Pettel que j’ai été attaqué. C’est un pick up blanc à bord duquel il y avait des militaires mais qui n’avait pas de plaque d’immatriculation .Quand ils sont venus, ils m’ont dépassé et m’ont barré la route. Cela s’est produit hier 7 janvier. Ils étaient au nombre de 3 et vu qu’ils sont armés, j’ai eu peur. Directement, j’ai garé ma voiture. C’est en descendant du véhicule qu’un d’entre eux m’a frappé au niveau de la nuque et je suis tombé. L’acte s’est produit entre 11 heures et 12 heures. Quand je me suis retrouvé, j’ai constaté qu’ils ont pris mon téléphone et une somme d’argent de 67 millions 858 mille francs guinéens que j’avais dans coffre de ma voiture. Cet argent, je l’envoyais pour le déposer dans une banque ici à Labé », explique Moussa Bela Barry, victime dans cette attaque .

A noter qu’une plainte a été formulée contre x, mais les coupables courent toujours.

Tidiane Diallo, correspondant régionale à Labé

+224 620 44 24 83