Port Autonome de Conakry : plus de 200 conteneurs de médicaments contrefaits saisis

Ce sont au total 220 conteneurs contenant des produits pharmaceutiques contrefaits qui viennent d’être saisis par les autorités compétentes au Port Autonome de Conakry. Ces conteneurs ont été présentés ce jeudi 7 juillet à la presse, en présence du chef d’état-major général des Armées, Colonel Sadiba Koulibaly qui avait à ses côtés plusieurs personnalités dont le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, Directeur de la justice militaire, Colonel Balla Samoura, l’inspecteur général des forces armées, Colonel Abdoulaye Keita, le Directeur général des Douanes et son adjoint et des acteurs impliqués dans la gestion des médicaments en Guinée.

Selon lieutenant Aly Badra Camara, chef de service central de police scientifique et technique de la gendarmerie nationale et chargé des opérations de réquisition desdits conteneurs, tout a commencé par une saisine de Monsieur le procureur spécial auprès de la Crief qui les a mandaté de mener des investigations par rapport à ces conteneurs qui contiendraient des produits pharmaceutiques au niveau du Terminal à Port Conteneurs de Conakry.

« En première phase, nous sommes arrivés et avons mis à part tous les conteneurs qui étaient listés par rapport à la saisine. Et nous nous sommes posés une première question qu’est qui a importé ces conteneurs ? Deux catégories de personnes se sont engagées. Ceux-là qui avaient l’autorisation d’importer et ceux qui n’avaient pas l’autorisation d’importer. Pour ceux qui avaient l’autorisation d’importer, nous avons vérifié la nature des produits et la qualité à travers le laboratoire national de contrôle et qualité des médicaments qui s’est prononcé favorablement par rapport aux importateurs légaux qui avaient l’agrément. Donc, ces conteneurs ont été sur instruction du procureur spécial mis à la disposition des importateurs agréés qui ont poursuivi leur activité. Pour la deuxième catégorie, notamment ceux-là qui n’avaient pas l’autorisation d’importer, nous avons été très prudents. On a fouillé tous les conteneurs, avons fait l’inventaire des produits qui étaient à l’intérieur, nous avons aussi vérifié est-ce qu’il n’y ait pas des éléments qui pourraient dangereux pour la population en dehors même des produits pharmaceutiques. Au-delà, nous avons procédé à des analyses par rapport aux produits qui ont été retrouvés dans ces conteneurs. Et le laboratoire national de contrôle de qualité s’est prononcé par rapport à une certaine partie de ces produits, en disant qu’ils n’étaient pas propres à la consommation », dira-t-il avant d’annoncer qu’une vingtaine de personnes sont aujourd’hui interpelées et orientées vers la Crief », explique-t-il.

Parlant du nombre de conteneur saisi, il a tenu à préciser : « Au départ, les conteneurs étaient au nombre 144 sur la réquisition initiale. Quand nous, nous sommes venus ici, on a déployé tous nos potentiels d’enquêtes. Et de 144, on a pu identifier d’autres conteneurs qui contenaient des médicaments et nous sommes passés de 144 à 220 conteneurs. »

A en croire Aly Touré, procureur spécial de la Crief, 18 personnes liées à ces conteneurs ont été déférées à son Parquet pour les faits d’exercice illégal de la pharmacie, d’usurpation de titre et de mise en danger de la personne autrui et d’administration de substances nuisibles à la santé.

« Les enquêteurs ont professionnellement travaillé et tous les conteneurs ont été minutieusement fouillés et analysés. Il y a deux catégories comme vient de le dire le chef des enquêteurs. Des importateurs agréés et ceux non agréés. L’analyse des produits contenant dans ces différents conteneurs a révélé qu’il y a plusieurs produits pharmaceutiques qui sont impropres à la consommation. Nous avons reçu ces résultats et dès que nous les avons reçus, nous avons donné des instructions aux OPJ à l’effet d’interpeler tous ceux-là qui étaient liés à l’importation de ces conteneurs et qui n’ont pas d’autorisation d’importer ces produits là en Guinée. A l’heure où je vous parle, 18 personnes liées à ces conteneurs ont été déférées à notre Parquet pour les faits d’exercice illégal de la pharmacie, d’usurpation de titre et de mise en danger de la personne autrui et d’administration de substances nuisibles à la santé. Ce sont des infractions très graves à la loi pénale qui sont contenues dans la loi sur la pharmacie, et également dans le code pénal. Et comme je vous le disais, 18 personnes sont déférées à notre Parquet et l’audience le 18 juillet prochain si tout va bien. »

Quant au ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, il a, au nom de tous les acteurs impliqués dans le secteur médical remercié le chef de l’Etat et les membres du CNRD pour cette prouesse enregistrée dans la lutte contre les faux médicaments en Guinée.

« Je voudrais dire que le travail que nous avons vu est un travail professionnel, sérieux et diligent. La saisine a été immédiatement suivie d’effet et c’est pour ça que nous sommes arrivés à ce premier résultat (…) Cet effort-là vise surtout à assainir le marché et à permettre aux professionnels de ce secteur qui ont les autorisations, les compétences, la formation, le pouvoir d’exercer dignement leur métier et d’en vivre. Mais aussi de contribuer à la santé de nos concitoyens en permettant à tous les citoyens d’avoir accès à des médicaments de qualité à un prix raisonnable pour pouvoir se soigner et soigner les personnes qui les sont chères », dira entre autres le ministre Mamadou Pèthè.

Au nom du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, le chef d’état-major général des Armées, Colonel Sadiba Koulibaly a salué la saisie de ces conteneurs. Il a par ailleurs exhorté tout un chacun à s’impliquer efficacement dans la lutte contre des produits contrefaits qui, selon lui, continuent de décimer les personnes à travers le pays.

Aux dernières nouvelles, l’incinération du contenu de ces conteneurs débutera ce vendredi 8 juillet 2022, hors de Conakry en présence de plusieurs autorités du CNRD et du Gouvernement.

Youssouf Keita

+224622285400