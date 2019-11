Port autonome de Conakry : un nouveau parking et une nouvelle pénétrante pour moderniser le port

Pour désengorger Kaloum, le centre-ville de Conakry et permettre une fluidité de la circulation, le port autonome de Conakry sous la houlette de sa directrice générale vient de construire un parking poids lourd à côté du terminal à conteneurs. La mise en place de ce parking d’une capacité de 90 camions a été financée sur fonds propre par le port autonome de Conakry.

Ce vendredi 8 novembre 2019, le ministre d’État aux transports Aboubacar Sylla et la directrice générale du port Mama Aïssata ont effectué une visite sur ce nouveau parking qui va réduire l’encombrement des camions aux alentours du port. Mama Aïssata Aribot et Aboubacar Sylla ont profité de l’occasion pour visiter la pénétrante routière de 4,2 kilomètres que la société turque Albayrak est en train de construire dans le cadre du contrat signé entre l’Etat guinéen et cette société pour l’extension, la modernisation et l’exploitation du port de Conakry. Cette route qui pourrait être ouverte à la circulation dans près de deux mois comporte un gigantesque parking des plus 600 camions qui va donc s’ajouter à celui déjà construit par la direction générale du port.

« Nous nous sommes vraiment satisfaits par ces différents travaux, parce que la modernisation du port autonome de Conakry dont on parlait il y a longtemps, pointe à l’horizon. Quand on a parlé de la pénétrante, beaucoup n’en croyaient pas, mais aujourd’hui, cette pénétrante routière a vu le jour. Tous les camions qui sont en ville, seront dans le parking de cette pénétrante. J’avoue que ça, ça résout beaucoup de problèmes au port autonome de Conakry, parce que nous allons déplacer le grand portail du port vers le petit bateau avec les cordes de sécurité et le pont bascule, pour pouvoir faire passer les camions. Nous allons aussi harmoniser une plage horaire avec le ministère de la sécurité, pour convenir d’une heure d’entrée et de sortie des camions. Tout ce travail va désengorger la ville de Conakry et il n’y aura plus de problème de circulation à Kaloum, a dit la directrice générale du port autonome de Conakry.

Pour le ministre des transports, son département est satisfait de ces ouvrages car selon lui, ils permettent les d’éviter l’encombrement du centre-ville.

« Nous avons décidé de consacrer la matinée d’aujourd’hui à la visite de quelques chantiers qui sont ouverts au port. Nous avons commencé par le parking qui a été installé à côté du terminal à conteneurs pour permettre à beaucoup de camions qui encombrent la chaussée de trouver un lieu de parking et éviter ainsi ces encombrements autour du port. C’est un parking qui est achevé et qui a été réalisé sur fonds propre par le port autonome de Conakry. C’est un ouvrage qui nous satisfait beaucoup, puisqu’il va régler le problème de circulation dans la commune de Kaloum », a dit le ministre des transports.

Quant aux responsables de la société Albayrak, il se sont engagés à ouvrir la pénétrante routière au plus tard dans deux mois.

