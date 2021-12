Port Autonome de Conakry: voici le protocole d’accord signé entre les parties (copie)

Avec la médiation de l’inspection générale du travail et du département en charge des Infrastructures et des Transports, la direction générale du Port Autonome de Conakry et le collectif des travailleurs dudit port sont récemment parvenus à un protocole d’accord. Cela fait suite à la correspondance adressée par le collectif des travailleurs à la Direction générale en date du 22 novembre 2021 du Port, dans laquelle il (collectif des travailleurs) a exprimé des revendications dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des travailleurs du Port Autonome de Conakry (PAC).

Dans ledit protocole d’accord dont nous détenons copie, les différentes parties sont parvenues à s’entendre sur plusieurs points dont entre autres : a) de l’augmentation salarial du personnel du PAC : A l’issue des débats, les parties conviennent de soumettre la question de l’augmentation salariale au Conseil d’administration sur la base d’une proposition de la direction générale du PAC.

Quant à l’absence de plan de formation en adéquation avec les nouvelles missions du PAC, les parties conviennent de mettre un accent particulier sur la formation et la qualification du personnel au regard des nouvelles missions du Port Autonome de Conakry notamment dans le cadre du suivi des concessions et des projets.

Ci-dessous protocole d’accord…