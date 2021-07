Port conteneurs de Conakry : le président Félix Tshisekedi visite les installations de Bolloré

La visite de travail et d’amitié du président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi s’est poursuivie ce samedi, 17 juillet 2021 par une visite guidée des différentes installations de Conakry terminal du groupe Bolloré, au Port Autonome de Conakry.

Accompagnés par le ministre des Transports, le Directeur Pays de Bolloré logistic, Jean Christoph Trauchepain et la Directrice générale du Port Autonome de Conakry, Madame Touré Aissata Aribot, les deux (2) chefs d’Etat ont été édifiés sur le fonctionnement des nouveaux équipements de dernière génération installés et qui ont permis aujourd’hui au Port de Conakry d’être compétitif.

A commencer par les deux (2) portiques de quai jusqu’au huit (8) portiques de parc, tout a été visité et toutes les explications techniques ont été apportées par les spécialistes.

Au terme de ladite visite, le Directeur de Bolloré logistic s’est dit heureux avant d’indiquer : « On est très fier que le président de la République Démocratique (RDG) passe par le terminal de Conakry et le Port de Conakry. Et on est très fier de lui faire voir tous les avantages que la communauté portuaire a amené au trafic, c’est-à-dire la douane, le port, les transitaires, les transporteurs et nous. On s’est tous mis ensemble pour qu’on travaille de manière plus efficace. La manière la plus simple de le constater, c’est de voir que l’année dernière, on sortait 350 à 400 centenaires par jour. Et que maintenant, il n’est pas rare qu’on arrive à 600. Donc on quasiment augmenté les livraisons de 30 à 40% tous les jours. Ce qui fait qu’en étant même d’accueillir sur les surfaces du terminal, des volumes de plus en plus importants. Puisque l’économie du pays fonctionne correctement et qu’il y a des augmentations de volume de l’ordre de 7 à 10% tous les ans », dira-t-il.

Poursuivant, il a ajouté que tout ça, a été sujet à de lourd investissement. « Puisque depuis qu’on pris le terminal à conteneurs il y a une dizaine d’années, on a investi plus de 250 millions d’euro en matériels, en équipements, en formation du personnel et qu’on continue à avoir un planning d’investissement important. Puisqu’on va d’une part, augmenter les surfaces de stockages. On a un plan qu’on a présenté au Président de la République et au ministre des Transports. Et on a prévu pour l’année prochaine, un portique de quai supplémentaires et quatre (4) petits portiques de terminal pour pouvoir accueillir plus, servir plus vite et plus efficacement tout le monde. Bien entendu, on est vraiment fier que le président de la République de Guinée nous donne l’honneur de présenter notre activité et nos avancées aux différents dignitaires qui passent par le pays et on est très heureux de faire la promotion de ce qu’on a effectué à Conakry », a-t-il mentionné.

Youssouf Keita

