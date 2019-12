Comme dans des quartiers de Matoto, Ratoma et Dixinn, le ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenne et sa délégation étaient samedi au port de pêche de Boulbinet dans la commune de Kaloum. Là-bas, le ministre Mamadou Taran Diallo a rencontré les pêcheurs et les mareyeuses avec lesquels il a échangé sur le bien-fondé du vivre ensemble et d’un processus électoral apaisé.

A Boulbinet, Taran Diallo n’a pas dérogé à son principe. C’est un message de paix et d’unité qu’il a apporté aux citoyens de la zone. Il a aussi expliqué le rôle qui est le leur dans le processus électoral amorcé par la Guinée. « Le seul jour où tous les hommes politiques ont besoin du citoyen lambda, c’est-à-dire le guinéen ordinaire que vous êtes, c’est le jour du vote. A ce moment-là, ils savent que ce sont vos voix qu’on va additionner secteur par secteur, quartier par quartier, commune par commune pour proclamer le vainqueur », a dit le ministre.

Il a encouragé son auditoire à observer dorénavant toutes les étapes du processus électoral. Du recensement des électeurs au vote en passant par le retrait des cartes d’électeur.

En en se rendant au port de Boulbinet, la caravane de la Semaine nationale de la Citoyenneté, a voulu toucher un endroit stratégique. Où des milliers de personnes venues de divers horizons se côtoient quotidiennement. « Nous connaissons l’importance de Boulbinet dans Kaloum et dans Conakry. Je voudrais vous dire que les campagnes électorales, les votes sont des moments importants. Le processus électoral à trois phases : le pré-électoral, pendant l’élection, le jour du vote et après l’élection. C’est tout ce qu’on vient de présenter ici avec les artistes. Vous avez écouté la chanson des artistes à la fin de leur scénario ont dit que la Guinée est une famille. Nous le disons tous les jours, mais nous sommes combien à le pratiquer ? ».

Dans un langage clair et sincère, le chef du département de l’Unité nationale a invité les populations de Boulbinet à faire de la notion de paix, un comportement et non un vain mot.

Il a demandé aux électeurs de choisir les candidats en toute responsabilité. « Il ne s’agit pas de voter quelqu’un parce qu’on est de la même région, de la même ethnie ou de la même religion. Le principal et le plus important c’est les programmes. Votez celui qui aspire votre confiance et qui peut réaliser ses promesses », a conseillé Mamadou Taran Diallo.

Dans la même dynamique, Zamila Nènè Haly Camara, présidente de l’ONG Conseil de Réflexion pour une Guinée nouvelle a justifié l’adhésion de son organisation à la Sénacip par la nécessité faire comprendre aux Kaloumkas en général et ceux de Boulbinet en particulier, l’impérieurse nécessité d’œuvrer au renforcement de la paix et du vivre ensemble. « Depuis 2009, nous menons des campagnes de sensibilisation sur la paix et la citoyenneté en Guinée. Puisque le port de Boulbinet est un lieu où toutes les couches sociales de la vie se trouvent, nous avions décidé de venir discuter sur les actes allant dans le sens de la paix et l’unité nationale. Nous expliquons également les aspects d’une élection conforment au thème de la SENACIP de cette année », a-t-elle souligné. Avant de rassurer l’assistance de la poursuite de cette action dans d’autres localités de la Guinée.

Les acteurs du Port de Boulbinet, à l’image de leur responsable Fanyéwa Soumah, s’engagent prôner la paix et la quiétude sociale.

On rappelle que la Senacip 2019, se déroule du 17 au 23 décembre sur toute l’étendue du territoire national sous le thème : « Voter : droit et devoir des citoyens », avec pour slogan : « User de vos droits, faites vos devoirs ».

Une dépêche de Daouda Yansané pour l’AGUIPEL