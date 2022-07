Port de Conakry : la ministre malienne des Transports impressionnée par « KIDAL »

En visite à Conakry, la ministre malienne des transports a été reçue ce vendredi 22 juillet, par le groupe Albayrak Holding. Elle a mis l’occasion à profit pour visiter les installations du Port autonome de Conakry.



Il s’agit du port à conteneur, du quai conventionnel et les 100 hectares de remblais à l’est du port de Conakry.

Dembélé Madina Sissoko a exprimé sa satisfaction après avoir visité les installations du port de Conakry.



« Nous sommes au port de Conakry, nous avons vu beaucoup d’aménagements, des installations portuaires et maritimes modernes. Les installations portuaires sont là. Le site sur lequel nous sommes en train de faire l’interview, ils l’ont même baptisé KIDAL. Et cela m’a beaucoup impressionnée et m’a réconfortée puisque KIDAL est une partie intégrante de la République du Mali. Les installations sont probantes. Nous sommes sûr et certains que ce que nous avons vu est déjà satisfaisant dans le trafic du coton malien. Je pars de la Guinée très rassurée et satisfaite », a déclaré la ministre, citée par Alport Conakry.

Après les sanctions de la CEDEAO, la Guinée a été le seul pays de la sous-région ouest-africaine a maintenir sa frontière ouverte avec le Mali. Une attitude qui a permis de renforcer le corridor Guinée-Mali puisque plusieurs marchandises maliennes passent par le port de Conakry.

Sadjo Bah