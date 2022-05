Port du voile non intégral lors des examens : l’Union des écoles franco-arabes de Guinée annonce…

🔴COMMUNIQUÉ DE PRESSE🔴A la suite de nos sorties médiatiques qui consistaient à demander une doléance, faire des plaidoiries auprès des nouvelles autorités et sensibiliser les uns et les autres, dans la soirée du mercredi 26/05/2022 dans l’émission : « Les têtes brûlées de l’actualité » (de 18h à 19h à la radio City FM, 88.1) au sujet de la problématique d’interdiction du voile dans les salles d’examens de notre pays. M. Ansa DIAWARA Porte-parole du Ministère de l’Éducation Nationale, ‘‘MENA’’ a fait comprendre que le voile simple « Hijab, » est permis dans les salles d’examens régi par les règlements généraux des examens scolaires en république de Guinée. Dans son chapitre 7, article 51 qui dispose que : (les candidats doivent être en tenu scolaire réglementaire et justifier leur identité au moyen de la carte d’identité « Spécial Examen » qui est vérifiée par les surveillants avant le début de chaque épreuve))

A cet égard, il est désormais clair que nos sœurs peuvent valablement jouir de leur droit de porter le voile non intégral lors des examens nationaux. En outre, nous sommes en train de mener des démarches concrètes afin que les dispositions soient prises en vue de recruter des surveillantes pouvant superviser et contrôler nos sœurs candidates, conformément aux dispositions des examens généraux, et par ailleurs en respectant leurs droits fondamentaux (constitutionnels et religieux).

Nous demandons à toutes et à tous de bien vouloir diffuser et divulguer cette nouvelle et les règlements aux personnels d’écoles publiques et privées sur toute l’étendue du territoire national pour servir et valoir ce que de droit.

Nous remercions les nouvelles autorités, la presse nationale pour leur professionnalisme et tout un chacun d’avoir participé dans cette campagne de sensibilisation et de la promotion des droits fondamentaux dans notre pays.

MANSARE Ibrahim

Porte-parole de l’Union des écoles franco-arabes de Guinée