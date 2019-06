Port Tanger MED 2 : le complexe futuriste et novateur lancé par le Prince héritier Moulay El Hassan du Maroc

Comme un symbole, c’est le Prince Moulay El Hassan, représentant son Père, Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui est venu lancer officiellement, le vendredi 28 juin 2019, cette infrastructure portuaire stratégique, composante majeure du grand projet structurant que son père, le Roi Bâtisseur nourrissait comme ambition, au tout début de la décennie 2000 qui devient aujourd’hui une réalité. Très ému, fier et comblé, en face du Prince Héritier et devant un aéropage d’invités et de personnalités, le Président de Tanger MED, profitera de l’occasion pour rappeler que «ce complexe est la concrétisation d’une ambition royale, volontariste et visionnaire ». Fouad Brini renchérira en affirmant plus loin que « cette plateforme est aujourd’hui, un véritable motif de fierté, Tanger MED étant devenue la première capacité portuaire en Afrique et en méditerranée »

En effet, il est utile de préciser que le Port « Tanger Med II » lancé solennellement au trafic maritime ce 28 juin, constitue la troisième phase de développement du complexe portuaire de Tanger Med. La première phase avait été consacrée à la construction du grand port de Tanger Med I (opérationnel depuis 2007) suivi plus tard, par l’érection non loin, du Port Passagers et des rouliers ; le tout pour une capacité annuelle de 3 millions de conteneurs à vingt pieds.

La Plateforme Tanger MED, premier port africain

Avec le lancement du Port de Tanger MED 2, la capacité totale des terminaux à conteneurs du complexe Tanger Med sera triplée et portera à 9 millions de conteneurs à vingt pieds, indique la Direction du groupe portuaire. Une performance qui place ainsi le Port de Tanger MED au rang de premier port africain devant Port-Saïd en Egypte et Durban en Afrique du Sud.

Ce complexe portuaire moderne est un « hub » situé à une cinquantaine de km de Tanger ville, en plein cœur du détroit de Gibraltar, couloir stratégique sur la 2eme voie maritime la plus fréquentée surtout entre l’Europe, l’Afrique au sud du Sahara, les Amériques, la Chine et l’Asie par extension. Son atout majeur : permettre aux grands navires porte-conteneurs (megacarriers) transitant dans le détroit de Gibraltar, le transbordement rapide des marchandises sans dévier de leurs routes maritimes. Dès lors, des petits navires peuvent prendre le relai pour desservir à moindre coûts, les petits ports d’Afrique, de la méditerranée et d’Europe.

Projet structurant parmi les grandes initiatives royales appuyées par le Partenariat Public Privé, le complexe de Tanger MED est un pôle de développement intégré de la région nord du Maroc alliant une synergie « port-industries ». Au tour du Complexe portuaire se développe un réseau routier, un maillage de chemin de fer y compris le TGV aux cotés d’une vaste zone franche (la plus grande en Afrique) abritant l’industrie automobile, les produits l’aéronautique, de l’électronique, du textile et de l’agro business. Ces gros investissements ont permis l’installation de 912 entreprises en activité et la création de 75.000 emplois directs. Du coup Tanger MED est devenue la première plateforme import-export du Royaume chérifien avec un flux d’une valeur globale de 317 milliards de dirhams en 2018.

Des coûts bas pour un trafic de plus en plus intense avec l’Afrique

Le développement des installations portuaires et industrielles à Tanger MED ont sérieusement boosté le trafic avec l’Afrique révèle le Président du Groupe. Fouad Brini affirme que « 40% du volume du trafic en 2018 était réalisé avec les pays de l’Afrique sub-saharienne ». Les facilités offertes par la logistique du Port de Tanger MED, rajoute le PDG du groupe « ont permis de réduire les coûts en profitant aux clients et aux économies des pays africains logés en bonne enseigne dans le partenariat stratégique que développe le Royaume chérifien avec les pays du continent noir ».

Des ports africains, comme celui de Conakry devraient bénéficier ainsi des effets induits de ce grand complexe, au niveau du trafic maritime et surtout, en matière d’assistance technique, de transfert de compétences et de renforcement des capacités du personnel dans l’utilisation des outils et des technologies modernes des portiques automatiques. « Les installations du Port Tanger MED sont ouvertes aux frères africains … nous avons d’ailleurs reçu beaucoup d’autorités portuaires avec lesquelles nous espérons conclure des accords de partenariats pour le développement des ports africains » nous a confié, le Président, Fouad Brini de Tanger MED.

Nul doute que le Maroc qui a fait son grand retour au sein de la famille africaine, et qui frappe à la porte de la CEDEAO devrait apporter avec lui, l’expertise et les avantages comparatifs du Port de Tanger MED pour les économies de l’Afrique de l’Ouest. Entendu que le Royaume compte loger très bientôt, le complexe Tanger MED dans le registre des 20 premiers ports à conteneurs au niveau mondial.

9 milliards de dirhams pour développer le complexe Tanger MED et le Nord

A la faveur de la cérémonie de lancement du port Tanger Med II, un nouveau programme d’investissement a été dévoilé, portant sur une enveloppe de 9 milliards de Dirhams. Trois (3) milliards de cette enveloppe serviront à l’extension du port passagers et roulier pour traiter plus de camions de transport international routier. Six (6) autres milliards seront investis pour lancer de nouvelles zones de facilitation import-export, des parcs, zones logistiques et des ports secs.

Pour conforter Tanger dans position de Pole stratégique de développement du « grand Nord », on envisage le démarrage prochain du projet « de la cité Mohammed VI Tanger Tech ». Un projet qui donnera un nouveau coup d’accélérateur à la région de Tanger, compte tenu des synergies industrialo-portuaire.

Depuis Tanger, une correspondance d’Ibrahima Ahmed Barry, Journaliste-consultant