Porte-parolat du gouvernement de Transition : le destin atypique du ministre Gaoual (Ibrahima Diallo)

🛑Par Ibrahima Diallo🛑Comme dans la discipline sportive, il a toujours Ă©tĂ© fair-play dans son combat politique. Homme de convictions et de caractères, il a toujours su faire preuve de maturitĂ© et adopter la posture de sagesse qui caractĂ©rise les grands hommes de ce monde.Â

Du tatamis du Stade du 28 Septembre Ă la salle d’entraĂ®nement de l’universitĂ© Gamal Abdel Nasser, Ousmane Gaoual a su investir dans sa nature franche et loyale, ainsi que dans son mĂ©rite, pour conquĂ©rir les universitĂ©s françaises, Americaines et Canadiennes.Â

Fort de son son franc-parlĂ© saisissant, qu’il a toujours su garder, l’ancien DĂ©putĂ© de la huitième lĂ©gislature de la RĂ©publique de GuinĂ©e, vient d’être propulsĂ© Porte-parole du gouvernement de la Transition.Â

Ces capacitĂ©s Ă mesurer la charge de ses responsabilitĂ©s reste un atout pour mener Ă bien les idĂ©aux de la Transition.Â

Dans cette nouvelle option, le Ministre de l’Habitat et de l’amĂ©nagement du Territoire, saura sans faille, mĂ©riter la confiance du Premier Ministre Mohamed Beavogui et du PrĂ©sident de la transition le Colonel Mamady Doumbouya.Â

Ayant une connaissance approfondie des relations internationales mais aussi de notre Pays, il saura avec certitude, tenir le langage juste et mesurĂ©, pour dire avec pĂ©dagogie les perspectives d’une Transition reussie, en faveur du Peuple de GuinĂ©e.

Dans cette nouvelle tâche, ça ne serait ni l’homme politique, ni le militant que les guinĂ©ens verront s’exprimer. Ils dĂ©couvriront plutĂ´t le cadre honnĂŞte, qui s’assume avec un esprit de dĂ©passement ; qui, certes, grandira toujours la GuinĂ©e, dans l’apaisement de la Transition, laquelle nous souhaitons rĂ©ussie et espĂ©rons ĂŞtre la dernière en RĂ©publique de GuinĂ©e.Â



Tout un challenge pour le Ministre Ousmane Gaoual Diallo, condamné à réussir.

Ses dĂ©buts Ă la tĂŞte du Ministère de l’habitat, marque dĂ©jĂ des avancĂ©es significatives dans la normalisation de l’habitat dans notre pays.

Avec les rĂ©formes aussitĂ´t engagĂ©es et celles Ă venir sur la certification du titre foncier et bien d’autres perspectives positives, la GuinĂ©e reviendra dans un futur proche, dans la lĂ©galitĂ©, pour ce qui est de l’amĂ©nagement de son territoire. Surtout, l’occupation des domaines et des terres rĂ©servĂ©s de l’État jusqu’aux façades maritimes et fluviales.

Que la chance du gagnant vous accompagne Monsieur le Ministre.Â

Ibrahima Diallo, journaliste et Écrivain