Porte-parolat : la désignation de Cellou Dalein divise le CPP

En réunion ce jeudi 13 janvier 2022 au siège national de l’Union des Forces Républicaines (UFR), les leaders des coalitions politiques membres du Collectif des Partis Politiques (CPP) ont été incapables de trouver un porte-parole consensuel.

Selon nos informations, au terme de cette réunion, le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo et Dr Makalé Traoré du parti PACT ont été respectivement choisis comme porte-parole et porte-parole adjoint par une frange des coalitions dont entre autres l’ANAD, la CORED, l’ADC-BOC, la COPAM et la COPAG…

L’AD, le FNDC Politique, la COPED, la CPR sont entre autres coalitions qui ne sont pas d’accord que le patron de l’UFDG Cellou Dalein Diallo soit le porte-parole du CPP.

Cette première incompréhension donne-t-elle raison à ceux qui avaient prédit l’échec de cette union de façade ?

Attendons de voir !

Youssouf Keita