Portée et sens du discours mémorable à la Nation prononcé par le président Mamadi Doumbouya

🛑Par Mandian Sidibé🛑LA PORTÉE ET LE SENS DU DISCOURS MÉMORABLE À LA NATION GUINÉENNE PRONONCÉ PAR SON EXCELLENCE LE COLONEL MAMADI DOUMBOUYA À L’OCCASION DE LA FÊTE-ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’ARMÉE GUINÉENNE…

LES GUINÉENS SONT RASSURÉS AU FIL DES ACTES POSÉS LE LIBÉRATEUR DU PEUPLE DE LA TYRANIE D’ALPHA CONDÉ

《La valeur d’un homme n’attend point le nombre des années》, a affirmé un grand écrivain français du 18ème siècle. Cette assertion vient de trouver son illustration éloquente dans le discours à la Nation, prononcé par le Président de la République, Chef de l’État, Commandant en chef des Forces Armées Guinéennes, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, à la veille du soixante-et-troisième anniversaire de l’Armée Guinéenne, créée le 1er novembre 1970.

La qualité exceptionnelle de cette adresse à la Nation a suscité une valse d’admiration, aussi bien au niveau de la Communauté nationale qu’à celui de la Communauté internationale. Somme toute, l’on est en droit, via ce discours empreint d’engagement sincère et louable, d’amour patriotique et d’espoir dans la fermeté, de reconnaître et d’apprécier à leurs justes valeurs les qualités d’Homme d’Etat tant recherché, depuis plusieurs décennies, par la Guinée et les Guinéens, qui soit à même de rassembler ses compatriotes autour d’un idéal commun, mais aussi et surtout résolument engagé à sortir la Guinée de sa léthargie. Cet homme providentiel est déjà trouvé en la personne du Colonel Mamadi Doumbouya.

Tous les aspects de la vie sociopolitique, économique et culturelle de notre pays ont été exhaustivement abordés dans ce discours mémorable du Colonel-Président, avec à la clé des pistes de solutions fiables et efficaces, pour le plus grand bonheur des Guinéens, chez lesquels renaît l’espoir de voir, enfin, le bout du tunnel sous l’égide d’un jeune soldat défiant les politiciens qui ont l’outrecuidance de se taper éhontement des titres universitaires, non sans agacer leurs compatriotes de promesses stériles sur fond de refrains redondants, tel que le fait d’avoir mené « quarante ans de lutte politique » pour aboutir à une gouvernance catastrophique qui a plongé la Guinée dans le gouffre.

A travers ses premiers actes et sa dernière adresse à la Nation, le Colosse libérateur de la Guinée a dores-et-dejà acté son entrée glorieuse au Panthéon de l’histoire de notre pays et devient une fierté nationale, à l’image de nos héros nationaux ayant valablement et courageusement combattu la pénétration et la domination étrangères…

Bravo au Grand Messie National, le Colonel Mamadi Doumbouya et que Dieu l’Eternel ait une attention particulière sur vous pour le plus grand salut de la République et de la Nation entière.

Mandian SIDIBE

Journaliste, Ancien Directeur Général de la radio 《Planète FM》