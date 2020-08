Portrait du nouveau président de la HAC Boubacar Yacine Diallo (Par Ibrahima Diallo)

Retour d’un baron.

Boubacar Yacine Diallo, né le 18 avril 1957 à Mamou, au cœur du Fouta-Djalon, est un grand reporter et écrivain guinéen.

Diplômé de l’Académie des sciences politiques et journalisme de Bucarest, en Roumanie, il a été, tour à tour, rédacteur en chef du journal parlé de la radiodiffusion nationale, directeur général de l’Office de la radiodiffusion et télévision guinéenne (ORTG), président du Conseil national de la communication (instance de régulation des médias en Guinée), ministre de l’Information et conseiller à la communication de la présidence de la République guinéenne pendant la transition sous l’ère du Gle Sekouba Konaté.

Depuis le 24 décembre 2014, il est membre de l’Institution nationale indépendante des droits humains de Guinée, Institution républicaine, (ordonnance No 008/Premier Président de la Cour Suprême du 24 décembre 2014, confirmé par décret No 261/PRG/SGG du 30 décembre 2014) . Depuis 2015, il est vice-président chargé de l’administration de l’institution nationale indépendante des droits humains.

Il a été nommé président de la Haute Autorité de la Communication (HAC)le 25 août 2020 pour un mandat de 5 ans.

C’est un homme du sérail qui revient à ses premiers amours. Intellectuellement intègre et d’une probité au dessus de tout soupçon.

Sérieux et rigoureux dans sa gestion de la chose publique, il n’a jamais été tenté par l’enrichissement illicite.

S’agissant des médias, c’est un dur à cuir qui revient du fait de son caractère mais aussi de ses qualités essentiellement axés sur la valeur intrinsèque et l’excellence dans ses rapports avec ses confrères quelque soit l’obédience considérée. C’est encore l’un des derniers génies des médias vivants en Guinée.

Il fut l’un des acteurs majeurs de la libération des ondes en Guinée.

Fondateur de l’hebdomadaire l’enquêteur et de la Radio Horizon FM.

Marié à Hawa Diop, il est père de trois enfants Aïssatou Bella, Nènè Oumou et Elhadj Amadou Diallo.

Bon vent à toi Boubacar Yacine Diallo.

Ibrahima Diallo

Journaliste et Écrivain