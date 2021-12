Portrait. Malgré sa popularité, l’on sait peu de Foniké Menguè

Depuis plusieurs semaines, l’on assiste à des débats très passionnants tant sur les réseaux sociaux que dans des médias concernant la personnalité de Foniké Menguè. Malgré sa popularité, l’on sait peu de lui. Pour mieux éclairer les plus curieux qui aimeraient s’inspirer de son parcours académique, professionnel et de son leadership, voici sa trajectoire.

Biographie de Oumar Sylla dit Foniké Menguè à l’aune de son engagement dans la société civile

Oumar Sylla, Foniké Mengué, jeune diplômé de la Faculté des Sciences Économiques et Gestions à l’UGLC est devenu sans nul doute l’un des plus grands acteurs de la Société Civile en Guinée.

En octobre dernier, Oumar Sylla ancien prisonnier politique du régime déchu, était le Chef de la mission du FNDC pour rencontrer des Chefs d’Etat de la sous région pour plaider en faveur de l’accompagnement de la Transition par la communauté internationale et plus particulièrement celui de la CEDEAO afin de permettre au CNRD et au Gouvernement de poser de véritables bases démocratiques dans notre pays.

Locomotive des Forces Sociales de Guinée, Foniké est un des pères fondateurs du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). Ce mouvement anti troisième mandat qui a défié le plan du président déchu Alpha Condé qui tentait de s’éterniser au pouvoir. Chargé de l’organisation, de la mobilisation, des actions et de la coordination des antennes en Guinée et à l’étranger, Oumar fut Coordinateur par intérim du FNDC pour une période au cours de laquelle il s’est distingué par son leadership, ses capacités managériales et ses qualités fédératrices lors de l’arrestation de certains membres de la Coordination Nationale. En dépit des pressions de tout genre, il a aussi marqué les opinions nationales et internationales en restant fidèle à ses positions malgré plusieurs arrestations et détentions arbitraires dont il a été victime.

Foniké a pourtant commencé sa carrière professionnelle à très jeune âge dans le secteur privé comme inspecteur adjoint de transport urbain et sub-urbain dans la société Futur-Transport. Il a été employé au niveau de la direction financière et finalement des ressources humaines de la société Futurelec et ensuite dans la Banque Africaine de Développement Agricole et minier où il travailla comme directeur adjoint de Réseau de ladite Banque, avant de se tourner vers la société civile en 2014 par son amour pour la patrie.

Oumar Sylla est également un défenseur des droits humains, des valeurs républicaines et grand promoteur de la paix, de la cohésion sociale et de l’unité nationale. Consultant en Gouvernance démocratique avec une expérience pratique, Oumar Sylla a une forte capacité d’analyse des politiques publiques, de politiques sociales, environnementales, culturelles, scientifiques et surtout des défis et enjeux géopolitiques du développement de la région ouest africaine.

Il est un des initiateurs de plusieurs projets et un des membres fondateurs des mouvements de jeunesse les plus dynamiques du pays, dont entre autres, La Voix Du Peuple, le Mouvement un Jeune Président en 2020, le Mouvement Sékoutoureiste, le Parlement des jeunes leaders de la société civile Guinéenne, l’Emergence Citoyenne, Tournons La Page, la campagne les oubliés du pouvoir.

Conseiller sur les questions de jeunesse de plusieurs organisations de la société civile et mouvements sociaux du pays.

Il est aussi un des membres fondateurs des Forces Sociales militant pour la restauration de la démocratie et la bonne gouvernance en Guinée.

La Voix Du Peuple (VDP) est une plateforme des jeunes leaders de la société civile qui se bat pour influencer positivement les décisions du pouvoir public.

Elle a été l’organisatrice d’un grand sit-in pour la réouverture des classes suite à la grève des enseignants en 2016 et en 2018. Ceci a conduit à l’arrestation temporaire des organisateurs (y compris Oumar en 2018) mais a aussi fortement contribué au retour des élèves en classe.

La VDP a initié et présidé l’organisation de la fête de l’indépendance nationale en Guinée en 2017, sous le slogan « les Jeunes Fêtent l’Indépendance », avec une mobilisation exceptionnelle de la classe juvénile réunie sur l’esplanade du palais du peuple, en présence de plusieurs personnalités du pays qui ont été emportées par la force de l’organisation, dont le PM de l’époque, trois ministres du gouvernement, plusieurs diplomates, la société civile et plusieurs partis politiques.

Contre les images esclavagistes en Libye, Foniké était engagé avec d’autres jeunes en 2017 en participant à une marche spontanée devant l’ambassade de la Libye et le Ministère des affaires étrangères pour qu’elles s’activent pour aller libérer les jeunes africains des mains des esclavagistes modernes.

Ceci conduira après à l’implication des autorités guinéennes et de l’Organisation Internationale pour la Migration pour le retour de plusieurs dizaines de jeunes migrants qui ont été accueillis à l’aéroport de Gbessia.