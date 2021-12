Portrait. Qui est Ahmed Karifa Diawara, le nouveau directeur général du Budget ?

Jeudi 2 décembre 2021, le président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya a nommé Ahmed Karifa DIAWARA (marié et père de 4 enfants), jusqu’ici chef de Division Suivi Budgétaire Sectoriel à la Direction Nationale du Budget, au poste de Directeur national du Budget.

Après ses études secondaires, M. Diawara a fait ses études supérieures à l’Université de Labé où il a obtenu le DEUG Mathématiques-Informatique (Mathématiques-Informatique-Statistique- Comptabilité (2002-2004), la Licence 3ème A et Maîtrise Miage (Gestion-Comptabilité-Informatique-Statistique) (2004-2006).

A l’Université Paul Sabatier (Toulouse, France), 2006-2007, il décrochera avec brio la Licence 3ème A, Maths-Informatique et Applications (Programmation-BDD-Réseaux). Il obtiendra d’autres diplômes à l’Université de Toulouse 1 Capitole : 2007-2008 : Licence 2ème A. Economie et Informatique (Statistique-Mathématiques-Economie-Informatique) ; 2008-2009 : Licence 3ème A. Econométrie (Statistique- Econométrie-Mathématiques-Base de données) : 2009-2010 : Master 1 Statistique et Econométrie (Statistique-Econométrie-Base de données) ; 2010-2011 : DESS Statistique et Econométrie (Statistique-Econométrie-Base de données).

Le nouveau Directeur général du Budget peut aussi se prévaloir d’une solide expérience professionnelle qui pourrait pâlir de jalousie tout jeune cadre en quête de promotion.

A Labé, il a été chargé de travaux dirigés en Mathématiques (12ème et Terminale Sciences Mathématiques) au niveau des lycées Wouro et Hoggo M’Bouro de Labé ; chargé de cours et TD d’Algorithmique et de programmation (2ème année Génie Informatique) au Centre de formation professionnelle à Labé.

En France, d’avril 2011 à Août 2013, Ahmed Karifa Diawara a été chargé d’études statistiques à la société d’Ellipsa (Paris)/cabinet de conseil en stratégie et management, spécialisé dans l’optimisation de la distribution multicanal (secteurs : banque, assurance, grande distribution, services publics) ; octobre 2013-Mai 2015 : chargé d’études statistiques à la Direction régionale de Pôle Emploi Midi-Pyrénées (Toulouse)/Services statistiques, Etudes et Evaluations ;

De retour en Guinée, il occupera de Juin 2015 à Mars 2016, le poste de chef du Département Etudes et Statistiques de l’Agence de promotion des Investissements privés (APIP-Guinée) ; Mars 2016-Septembre 2017 : Assistant du ministre du Budget en charge des questions d’analyses quantitatives ; septembre 2017-novembre 2021 : chef de division suivi budgétaire sectoriel à la Direction nationale du Budget.

Dans le cadre du renforcement de ses capacités, il a également participé à des séminaires : 06 mai-1er juin 2019 : renforcement des capacités sur le cadrage budgétaire et des dépenses à moyen terme (CBMT et CDMT) à Conakry avec le Centre africain pour le renforcement des capacités (CAPER) ; 10-14 juin 2019 : séminaire interrégional en gestion des dépenses publiques à Libreville (Gabon) sur le thème : ‘’Optimiser la gestion des investissements publics’’ avec le Centre régional d’assistance technique du FMI pour l’Afrique de l’ouest (AFRITAC de l’ouest) et le Centre régional d’assistance technique du FMI pour l’Afrique centrale (AFRITAC Centre ) ; Avril-décembre 2019 : programme de renforcement des compétences en gestion des finances publiques avec l’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI), sur le thème ‘’Adéquation des prévisions et de l’exécution budgétaire aux priorités nationales’’ à Conakry, Kigali et Dar-es-salam.

M. Ahmed Karifa Diawara parle le Français, l’Anglais (niveau scolaire), le Maninka, le Susu et le Pular.

Mediaguinee