Portrait. Qui est Bountouraby Yattara, la nouvelle ministre de l’Energie ?

Madame Bountouraby Yattara, nouvelle ministre de l’énergie est un pur produit de l’université guinéenne. Elle a entamé son cursus universitaire à l’Université Abdel Gamal Nasser de Conakry, faculté de droit, sciences économiques et de gestion où elle obtient avec brio son diplôme de maîtrise de droit privé en 1997.

La nouvelle ministre a commencé sa carrière professionnelle dans un cabinet d’avocats en Guinée avant d’intégrer l’administration économique et financière en 1998 en réussissant au premier concours destiné aux lauréats des cinq dernières promotions de la faculté de droit, sciences économiques et de gestion, en vue du rajeunissement de l’administration économique et financière du pays.

S’étant distinguée par sa rigueur, son sens de la responsabilité et son engagement du travail bien fait, Madame Bountouraby Yattara connaitra une ascension rapide au sein de l’administration en occupant des responsabilités au sein du Cabinet du Premier ministre et de plusieurs directions du ministère de l’Économie et des finances : Direction Nationale des marchés publics, Direction Nationale du Contrôle Financier avant d’occuper les fonctions de Directrice Nationale du Patrimoine de l’État et des Investissements privés, ce qui lui a permis de conduire l’élaboration de la politique gouvernementale en matière de partenariats public-privé, dont le secteur de l’énergie est le principal bénéficiaire.

Au cours de sa riche carrière professionnelle, Madame Yattara a occupé des responsabilités de conseil juridique auprès du gouvernement guinéen et travaillé en France au sein du Centre Interdépartemental de Gestion de la petite Couronne et de la Chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais en qualité d’analyste juridique.

Avant sa nomination au Gouvernement, Madame Bountouraby Yattara occupait le poste de Secrétaire Générale du ministère de l’Économie et des Finances et présidait le conseil d’administration de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’investissement et le commerce et est membre de plusieurs conseils d’administration dont la Société Électricité de Guinée pour laquelle, elle a également joué un rôle déterminant dans le comité de suivi du contrat de gestion de VEOLIA.

Madame Yattara est doctorante en Droit Public à l’Université de Besançon et titulaire d’un Master en droit des contrats publics de l’Université de Valenciennes et d’un Master en Administration publique de l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg (France). Elle a également suivi plusieurs formations techniques dans plusieurs institutions de renommée, notamment, l’École Nationale des Régies Financières (ENAREF) au Burkina Faso, l’École Nationale de l’Administration (ENA) en France, l’École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) au Bénin et Harvard Kennedy School of Government aux USA.

Cellule de communication du Ministère de l’Energie