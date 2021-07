Portrait- Qui est le jeune juge Mohamed Diawara ?

Membre Influent de la magistrature guinéenne, Homme de foi, de mission et de vision ;

Le Juge Mohamed Diawara, grand conquérant et fidèle à son service, en impose par son courage et son humanisme dans ses rapports quotidiens avec le monde qui l’entoure. Chose qui fait de lui aujourd’hui un personnage incontournable au sein de la magistrature guinéenne. Et grâce à son franc-parler, cet Homme, le Jeune ne manque pas d’arguments pour défendre et honorer sa patrie.

Charismatique, intègre et amoureux de la Guinée, il ne laisse personne indifférent. Le Juge Mohamed Diawara, patriote sans concessionest un Homme d’action, de vision et de mission sur qui on peut compter pour l’avenir de notre justice. Le Juge Mohamed Diawara impose une rigueur toute militaire dans sa vie pour servir sa nation en toute loyauté et veut en faire avec sérénité le modèle dans la gestion dossiers judiciaires. C’est dire qu’il a de quoi tenir, il ne s’en laisse pas conter et insuffle à ses collaborateurs cette flamme de conquête et de réussite à toute épreuve.

Un jeune cadre compétent, dynamique et intègre qui a toujours été du côté de la loi et des principes qui gouvernent l’éthique et la déontologie de la magistrature. Cet Homme trop discret fait partie des valeurs tant recherchées.

Jeune magistrat aux multiples talents a un parcours académique très élogieux, doté d’une probité morale sans faille, persévérant dans le travail et ouvert d’esprit, Juge Mohamed Diawara reste et demeure imperturbable dans la gestion des dossiers judiciaires.

Généralement, on dit de ces personnes de défis, qu’il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. C’est dire que toute sa force de persuasion et son verbe haut, direct et franc, n’ont pas de limite. La personnalité du jeune Juge Mohamed Diawara est attachante à plus d’un titre. Il est franc, loyal, fidèle en relations avec tout le monde et dans une conception très africaine. Il est un exemple après plusieurs formations à l’étranger, travaille de cœur et raison pour relever les grands défis de la Justice guinéenne.

Un Homme public, technicien chevronné, associant expertise et discrétion dans son domaine de travail. Il a toujours refusé de s’afficher publiquement en dehorsde son service, malgré ses connaissances avérées dans les rouages des Affaires judiciaires et du Management des administrations.

Cet Homme est un vrai dirigeant, un vrai leader, un vrai manager, un modèle. Lui seul suffit pour qu’on loue les efforts de la Guinée dans le programme de réforme du secteur de la justice. Le Juge Mohamed Diawara n’en restepasmoins un Homme discret qu’on ne retrouve que sur le terrain de l’action. C’est dire qu’il est un ‘’magistrat hors pair’’, une personnalité hors norme, un soldat en réserve pour la construction des institutions judiciaires fortes. Ce magistrat émérite mérite Respect, Considération et Protection.

Mamady Sidibé

Tel : 622 10 15 03