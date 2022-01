Portrait. Qui est Noël Kolomou, le président de la CRIEF?

A travers un décret publié le mercredi 29 décembre 2021, le président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a nommé des magistrats au niveau de la Cour de Répression des infractions économiques et financières. M. Noel Konomou est nommé comme Président de ladite Cour. Il était jusque-là juge d’instruction au tribunal de première instance de Pita, membre de la commission supérieure de recours de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

C’est un magistrat loyal, honnête, crédible, intègre, courageux, indépendant dans sa décision. Il a l’amour de la vérité. C’est la qualité exigée chez lui. Il aime respecter les principes d’éthique et la déontologie des magistrats. Avec lui la société ne crie plus au scandale de la corruption. Parce que c’est un juge qui aime représenter la puissance publique dans la saine distribution de la justice. Il aime la garantie de la liberté individuelle, capable d’établir l’équilibre social et de rendre justice à qui la justice est due. Il est le symbole par excellence de la justice.

Comme disait Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition : « Il n’y aura pas de chasse aux sorcières »; « Désormais, la justice sera la boussole qui orientera tous les citoyens » » Depuis la prise du pouvoir par le CNRD, ses engagements sont matérialisés en nommant ce jeune magistrat à la tête de la CRIEF.

QUI EST NOEL KOLOMOU LE NIVEAU PRÉSIDENT DE LA CRIEF?

Né à Léné dans la préfecture de Lola en région forestière, M. Noël KOLOMOU, comme il s’agit de lui a entamé ses études primaires et secondaires dans son village natal où il obtient son certificat d’études primaires et son brevet.

En 2001, il décrochera son Baccalauréat deuxième partie (option sciences sociales) au lycée Kankou Moussa de Siguiri.

Après l’obtention de son diplôme, M. Noël KOLOMOU en quête de l’excellence s’inscrit à la faculté de Droit de Koffi Annan, la plus grande université privée du pays d’où il sortira avec un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en 2005, une licence en Droit Privé en 2006 et un Master 1 en Droit des Affaires en 2007.

Passionné pour la carrière de magistrat, il participera avec succès au concours national de recrutement de la deuxième promotion des auditeurs de justice en 2008.

Admis au centre de formation judiciaire, il sortira avec un Brevet de Magistrat en 2010 pour bénéficier d’un décret qui l’affectera au siège du tribunal de première instance de Mafanco en qualité de juge, puis un autre le fera déplacer pour le tribunal de première instance de Dixinn en 2011, dans les mêmes fonctions.

Intégré dans le corps des magistrats, M. Noël KOLOMOU va se consacrer à sa carrière dans laquelle il évolue, tout en tentant d’autres domaines où il pourra acquérir de nouvelles connaissances.

C’est ainsi qu’il répondra à l’appel à candidature de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) en 2017, une aventure nouvelle qui le conduira à l’université de Yaoundé II (SOA) au Cameroun. Là, il obtient un Master II en Propriété Intellectuelle.

C’est ce diplôme qui lui vaudra sa nomination en qualité de membre titulaire de la Commission Supérieure de Recours de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), le 16 juillet 2021, faisant de lui le premier magistrat guinéen devenu membre titulaire de la Commission Supérieure de Recours à ce poste.

Hélas, la justice ayant l’esprit de corps, il est à craindre une condamnation, même si je ne doute pas un instant de la justesse de votre analyse.

C’est pourquoi, je tiens à affirmer que c’est un magistrat compétent, intègre, courageux et indépendant qui bénéficie, à juste titre, de toute la confiance de sa hiérarchie. Sa carrière s’annonce brillante sous cette magistrature qui sait reconnaître les vrais talents (à l’image de la regrettée justiciable au tribunal de première Instance de Dixinn). C’est grâce à cet homme comme lui que j’ai confiance dans la justice de mon pays.

Je présente toutes mes plus sincères félicitations Monsieur le Président Noël KOLOMOU.

Le succès est donné à ceux qui savent apprendre de leurs erreurs sans jamais baisser les bras.

Le chemin de la réussite est jalonné d’obstacles et d’épreuves, et parfois d’échecs. Réussir c’est souvent accepter l’échec et apprendre de ses erreurs pour en faire sa force.

Nankouman KEITA, étudiant en master degré au département Sciences politiques et juridiques en droit public spécialité la gestion publique à HUBEI UNIVERSITY à Wuhan (Chine).