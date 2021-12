Portrait. Qui est Sékou Oumar Barry, le nouveau directeur général de l’ARPT ?

Pour diriger les destinées de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT), le choix du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya est tombé sur Sékou Oumar Barry, précédemment Directeur général adjoint et Commercial-Vodacom Mozambique.

Né le 17 mai 1977, ce jeune cadre pétri d’expériences est orienté vers le résultat avec plus de 19 ans d’expérience professionnelle, dont 16 années de gestion à haut niveau dans diverses entreprises de Télécommunication à travers 6 pays d’Afrique. Il a aussi une grande expérience dans la transformation, la planification stratégique et la conception de services d’excellence dans les télécommunications ainsi que leur mise en œuvre ou leurs exécutions.

Il est également habitué à identifier, développer et fournir des propositions convaincantes pour obtenir un avantage concurrentiel durable et atteindre les objectifs commerciaux des entreprises ou le cas échéant des structures gouvernementales ou para gouvernementales. Au cours de sa longue experience, il eu à constituer, développer et diriger des équipes diversifiées et de tailles différentes adaptées aux résultats escomptés ou aux changements à apporter.

Comme compétences, il a plusieurs acquis dont entre autres: la conception et mise en place de nouvelles structures et de nouveaux produits et services; développement et gestion la stratégie; développement commercial; transformation en entreprise; gestion du changement; Gestion de la politique d’entreprise; négociation; développement de produits et d’offres commerciales, communication, gestion de projet, convergence des télécommunications; services financiers mobiles; gestion de l’expérience client; plan de développement d’expansion de couverture réseau;acquisition et usage de nouvelles fréquences radio…

Dans le cadre professionnel, il été jusqu’ici Directeur général adjoint et commercial- vodacom Mozambique. Et il a occupé d’autres fonctions non des moindres à savoir : Directeur Marketing, Communication et Innovation Orange Moyen-Orient et Afrique Février 2018-Mars 2020 (Cameroun); Vice-président/Directeur Marketing et Communication Groupe Bharti Airtel (Zambie) de Décembre 2014-Décembre 2017; Directeur Marketing et Stratégie Premier Guinéen directeur expatrié dans un groupe Télécom LONESTAR CELL MTN LIBERI d’Octobre 2013-Novembre 2014; Directeur Marketing, Communication et Stratégie MTN Guinée de Mars 2011-Septembre 2013; Directeur Marketing et Stratégie Détachement de cadres à MTN Nigéria de Mars 2013-Mai 2013 (3 mois); Premier et plus jeune directeur dans une multinationale Telecom en Guinée Directeur du département Expérience Client et ventes aux enterprises AREEBA /MTN Guinée de Janvier 2009-Février 2011; Directeur de Division Agences de Mars 2006- Décembre 2008 AREEBA / MTN Guinée; Chef de Produit Nescafe GUINEA S.A de Juillet 2004-Mars 2006 NESTLE; Conseiller financier TRIAD FINANCIAL de Mai 2003-Avril 2004; MBA en Télécommunications Académie MTN (Mai 2010); Bs of science en Finance, Assurance et Immobilier Saint Cloud State University, Minnesota (États-Unis) de 1998 à 2003; Minor en communication Saint Cloud State University, Minnesota (U.S.A.) de 2000 à 2003…

M. Sékou Oumar Barry parle l’Anglais, Français, Malinke, Poular et Soussou

Mediaguinee

.