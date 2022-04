Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a procédé ce mercredi 13 avril, à la pose de la première pierre des travaux de construction et d’aménagement de l’échangeur du rond-point de Bambéto y compris la transversale N⁰2 (T2), en présence du ministre secrétaire général de la présidence, du ministre des infrastructures et des transports, de certains ministres du gouvernement de la transition, des représentants de l’entreprise Sino hydro corporation, du fonds koweitien, de l’imam de la mosquée de Bambéto et des citoyens massivement mobilisés.

Les travaux comprennent la construction d’un échangeur à trois niveaux à savoir : un pont à 2×2 voies, un passage souterrain à 2×1 voie, un niveau intermédiaire en rond-point giratoire et la reconstruction à 2×2 voies de la transversale T2 allant de l’aéroport Ahmed Sékou Touré au carrefour centre émetteur de Kipé en passant par le carrefour de Bambéto sur un linéaire de cinq (5) kilomètres.

Yaya Sow, ministre des infrastructures et des transports

Selon Yaya Sow, le ministre des infrastructures et des transports, le projet vise à : « Répondre à la demande croissante des usagers de la route Le Prince et la Transversale T2 en vue de favoriser la libre circulation des personnes et leurs biens entre l’autoroute et la corniche nord. A cet effet, j’invite les populations bénéficiaires, les usagers, les riverains, les autorités à tous les niveaux et essentiellement les jeunes de soutenir ce projet et faciliter la réalisation des travaux par l’entreprise pour le bonheur de leur pays. Pour atténuer les méfaits des travaux sur la circulation, des déviations sont prévues pour toutes les voies qui convergent au carrefour de Bambéto et seront entretenues durant la construction (…) » a indiqué le ministre avant de souligner : « Soucieux des problèmes d’emplois, son excellence monsieur le président m’a instruit de demander à l’entreprise adjudicatrice d’employer en priorité les jeunes de Bambéto »

En Guinée depuis 2012, l’entreprise Sino Hydro corporation est chargée d’exécuter les travaux de construction de l’échangeur de Bambéto y compris la Transversale T2. Les représentants de l’entreprise se sont engagés à collaborer avec les différentes parties concernées, à respecter les normes et le délai d’exécution des travaux conformément au contrat.

« En ce qui concerne le projet de l’échangeur de Bambéto, nous allons bien collaborer avec les différentes parties concernées, organiser une forte équipe avec du personnel de compétences et mobiliser toutes les ressources exigées pour l’exécution des travaux de manière à réaliser ce projet efficacement en respectant les normes et le délai d’exécution des travaux conformément au contrat. Je tiens à rappeler que pour l’exécution des travaux, un plan de clôture du chantier et de déviation de la circulation est envisagé afin que le peuple guinéen puisse profiter le plus tôt possible la commodité apportée par l’échangeur de Bambéto », a déclaré le représentant de l’entreprise Sino Hydro Corporation.

Le maire de la commune de Ratoma s’est réjoui de la construction de l’échangeur de Bambéto y compris la Transversale T2 qui selon lui est d’une grande importance pour la population guinéenne en général et de celle de Ratoma en particulier. A l’en croire, la mise en œuvre du projet de construction de l’échangeur permettra de : « Diminuer les difficultés de la circulation routière, réduire de façon substantielle les cas d’accidents récurrents sur cette route. Ce projet nous donne surtout l’espoir de voir nos milliers de jeunes sans emploi être les principaux bénéficiaires des emplois qui seront créés par ce projet ».

Financés à travers un prêt obtenu auprès du fonds Koweitien pour le développement économique arabe à hauteur de 26 240 000 dollars, les travaux de construction de l’échangeur de Bambéto y compris la Transversale T2 se dérouleront sur une période de 30 mois.

Sadjo Bah