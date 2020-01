Pour ‘’avoir rappelé une sextape de 2017’’, le journaliste Alpha Oumar cuisiné pendant des heures à la DPJ

Le fondateur du site d’informations Verite224 a passé mercredi l’une de ses plus longues journées à la Direction centrale de la police judiciaire (DPJ). Et pour cause, Alpha Oumar Diallo est traqué par la police pour avoir ‘’rappelé une sextape de 2017 qui concernerait un grand ponte du pays’’.

Les faits. Le journaliste a été appelé par un monsieur qui se nommerait AC qui s’est présenté comme un travailleur d’une banque de la place. Pour l’appâter, le monsieur lui dit détenir une information importante qui intéresserait l’opinion. Il prend rendez-vous avec le monsieur à la Bluezone de Kaloum, loin des regards indiscrets. L’illustre inconnu arrive et propose qu’il lui envoie ‘’la bombe’’ finalement par courriel. Ce que Alpha Oumar accepta. Mais le bonhomme se rappelle vite avoir oublié le doc dans sa voiture et partit le chercher. Entre temps, il appelle Alpha Oumar et l’invite à le rejoindre. Le journaliste hésite un instant avant de bouger. Surprise. Il trouve deux agents et un autre en civil avec son illustre informateur. Ceux-ci lui demandent de les suivre à la police. Alpha Oumar refuse d’obtempérer sans convocation et demande d’aller reprendre ses affaires dans la Bluezone. Les gars lui tendent la convocation. Finalement, ils réussirent à l’embarquer pour la DPJ où il sera cuisiné pendant cinq heures (15h à 20h).

Les policiers qui ne l’ont pas brutalisé à la DPJ, à en croire nos sources, l’ont mis à la disposition de son avocat Me Pépé Antoine Lamah.

Alpha Oumar Diallo est attendu ce jeudi à 8heures à la police pour la suite de l’audition.

Focus de Mediaguinee