Pour dire non à la nouvelle constitution, l’UFDG opte pour une nouvelle stratégie 

L’union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo ne cesse d’affirmer son opposition à l’adoption d’une nouvelle constitution.

Au cours de l’assemblée générale du parti de ce samedi, les militants de Cellou Dalein Diallo, en lieu et place des t-shirts ont préféré des morceaux de cartons munis de corde sur lesquels on peut lire « non à une nouvelle constitution » qu’ils accrochent autour du cou.

La présentation de cette stratégie a été faite par le président du comité national des jeunes de l’UFDG, Bakary Keita.

