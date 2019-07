Pour la MAOG, ‘’Kèlèfa Sall a mis de côté les honneurs du pouvoir pour défendre avec courage et dignité les acquis démocratiques’’

DÉCLARATION de la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG). C’est avec beaucoup de consternation et de tristesse que nous avons appris ce samedi 27 juillet 2019, le décès tragique de Maitre Kèlèfa SALL, ex-Président de la cour constitutionnelle de la République de Guinée.

Au nom du Coordinateur National et de l’ensemble du personnel de la Maison des Association et ONG de Guinée (MAOG), nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille et au peuple de Guinée.

La mort de Kèlèfa SALL est une grande perte pour sa famille et pour la Guinée. Nous retenons de l’homme, son courage, son franc parler… Kèlèfa fut un homme sincère qui a mis de côté les honneurs du pouvoir pour défendre avec courage et dignité les acquis démocratiques et la constituons actuelle.

Le peuple de Guinée se souviendra de ce discours prémonitoire et historique de Maitre Kèlèfa SALL lors de l’investiture du Président Alpha CONDE en 2015 : « La conduite de la Nation doit nous réunir autour de l’essentiel. Ne nous entourons pas d’extrémistes, ils sont nuisibles à l’unité Nationale. Evitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance.

Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes. Car, si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. » Fin de citation.

Que l’âme de l’illustre disparu repose en paix !

Que Dieu l’accueille dans son paradis éternel ! Amen

Conakry le 27/07/2019

Lansana CISSE

Secrétaire Administratif