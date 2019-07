Pour le FNDC, l’arrestation de deux de ses membres est une dangereuse provoc qui risque d’être celle de trop

Le front national pour la défense de la constitution (FNDC) n’entend pas céder aux ‘’intimidations’’ du pouvoir. Après l’interpellation par la police de deux de ses membres, ce mouvement qui s’illustre contre tout changement constitutionnel en Guinée a dans une déclaration rendue publique ce jeudi, qualifié ces deux arrestations de ‘’provocation’’.

Par ailleurs, le FNDC a dans cette déclaration invité ses antennes ‘’à se tenir prêtes pour répondre, avec la plus grande vigueur aux intimidations et harcèlements des imposteurs et traîtres qui veulent détruire notre pays dans le seul but de défendre leurs intérêts égoïstes’’.

Ci-dessous, l’intégralité de la déclaration…

Thierno Sadou Diallo