Pour que l’espoir ne meure cette fois-ci (Daouda Sidibé)

🛑Par Daouda Sidibé🛑Notre histoire politique doit nous servir de boussole pour une gestion réussie de cette transition qui va nettoyer le pays des gangrènes de : l’ethnie, la gérontocratie, règlement de compte et tant d’autres. Ceci dit que les erreurs d’hier ne doivent plus être commises aujourd’hui et demain.

Une petite rétrospective de notre histoire après la prise du pouvoir par le comité militaire de redressement national (CMRN) en 1984 suffit pour comprendre de quelle erreur s’agit-elle ?.

A cette époque, l’état des lieux du pays présentait des atouts de développement malgré l’hostilité de la France (pays colonisateur) face à ce progrès remarquable de la Guinée. Cette position de la France durant tout le règne du PDG- RDA a défavorisé notre pays au sein de l’environnement politique internationale. Malgré cette hostilité, les autorités d’alors, en raison de leur courage et leur patriotisme ont pu poser les jalons d’un véritable développement à travers la mise en œuvre de plusieurs politiques sectorielles : adéquation de la formation scolaire aux besoins du pays ; une politique agricole adéquate suivie d’une industrialisation fonctionnelle ; une couverture routière, ferroviaire et aéroportuaire, les aéronefs pour AIR GUINÉE. Sans oublié les scieries de N’Nzérékoré et de Macenta, la conserverie de Mamou, l’huilerie de Dabola pour ne citer que celles-ci.

Après la mort du président, Ahmed Sékou Touré, pour que toutes ces réalités servent les générations montantes de chemins tracés font partie désormais des souvenirs de notre nation. Toutes les actions entreprises dès les premières heures du changement intervenu ont été orientées contre celles établies par le régime du PDG-RDA. Ceux qui ont vécu ce temps se souviennent et restent toujours nostalgiques de cette autre belle époque de notre histoire.

C’est la triste réalité que le CMRN à la tête le général Lansana Conté va laisser aux Guinéens. À cela s’ajoute l’incapacité de ce régime à faire face aux préoccupations majeures de cette population jusqu’en 2008.

C’est pourquoi le passage du règne militaire au régime démocratique à travers l’élection du président Alpha Condé en 2010 a suscité un réel espoir au sein de la population guinéenne

Le slogan « Guinea Is Back » va se confirmer à travers le retour remarquable de la Guinée sur la scène internationale ainsi que l’organisation de la fête tournante de l’indépendance dans les régions qui ont permis à toutes les grandes villes du pays à bénéficier des infrastructures de qualité et qui seront suivis avec succès par d’autres actions salvatrices.

C’est pourquoi nous nous faisons le devoir du citoyen pour attirer l’attention des autorités actuelles sur quelques résultats positifs obtenus dans la mise en œuvre de certains programmes et politiques sectorielles comme :

L’institutionnalisation et la pérennisation des programmes : de l’agence nationale de financement des collectivités locales (ANAFIC); du fonds de développement des Communes de Conakry (FODECOM) et du fonds de développement local (FODEL) qui constituent de véritables leviers du développement à la base avec une éclosion des initiatives à la faveur des jeunes et des femmes.

La sécurisation des recettes de l’État avec l’application de E-TAXE ;

La mise à la disposition des paysans sur toute l’étendue du territoire, des intrants agricoles, ainsi que les outils comme : les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, etc.;

L’extension des réseaux électriques à travers les barrages de KALETA et de SOUAPITI et d’autres sources de fourniture de courant électrique en projet, annoncer par le gouvernement du président Alpha Condé.

La poursuite de la construction des routes Coyah-Kindia-Mamou-Dabola en cours;

L’opérationnalisation des écoles régionales des arts et métiers ;

Nous souhaiterons que ces programmes soient pris en compte dans le dynamisme de refondation de l’État annoncé, pour que l’espoir ne meure cette fois-ci. Que ce changement de régime ne soit pas une lutte acharnée contre les acquis, mais plutôt contre les failles enregistrées depuis des années de gouvernance.

Nous devons éviter d’aller précipitamment vers les élections qui ne feront qu’à grandir les clivages ethniques accompagner des violences électorales qui sont souvent des raisons de confiscation du pouvoir par le camp victorieux. Le combat politique laissant place au combat ethnique et les ethnies se soupçonnent de vengeance à cause de leur passé.

Dans cette Nouvelle Guinée proposée par le CNRD, nous (Guinéens) devons faire une bonne lecture de notre passée en acceptant évidemment les conditions du changement pour un meilleur avenir à nos fils et à nos petits fils. C’est un sacrifice que nous devons faire ensemble ; comme nous le disons souvent qu’à un moment donner de la vie des nations, les hommes d’État ou des hommes politiques en général doivent savoir s’effacer sur la scène non seulement pour leur bien, mais pour le bien de la population ou des communautés qui les ont toujours acceptés malgré tout ce qu’elles ont subi de leurs gestions.

C’est pourquoi le peuple de Guinée dans son entièreté doit soutenir cette grande réforme engagée par le CNRD concernant le rajeunissement de toute l’administration guinéenne même si cela avait commencé avec le PRAC. Que les institutions comme les partis politiques prennent en exemple cette réforme même si cela ne plaira pas à certains. Seul un tel changement générationnel de leadership pourra nous permettre de surmonter les défis actuels qui sont le commun des Guinéens.

Bonne chance à la Guinée. Bon courage au colonel Doumbouya

Daouda SIDIBE, Politologue