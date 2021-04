Pour un service efficace, fluide, sûr et transparent : la CNSS explore la possibilité de digitalisation numérique de ses prestations et services !!

Résolument tournée vers la modernisation de son administration pour une fluidité sûre, transparente de ses sévices et prestations, la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale se tourne vers la digitalisation. Elle explore les voies et moyens permettant l’atteinte de cet objectif.

Et pour ce faire, elle a entrepris une consultation avec une entreprise de droit guinéen, à la pointe des nouvelles technologies informatiques: Tulip Industrie LTD, de notre compatriote, Mountaga Keita.

Ainsi, le mercredi 20 avril 2021, une mission de la Caisse nationale de sécurité sociale composée de directeurs des départements stratégiques et conduite par le directeur régional adjoint, s’est rendue auprès de l’entreprise Tulip Industrie pour une visite de prise de contact et pour visiter les installations, et mieux, explorer les possibilités d’une collaboration.

A l’issue d’une visite guidée dans les installations et la séries questions-réponses, la mission de la Direction générale de la CNSS a été impressionnée et éblouie par les prestations et services qu’offre l’entreprise du jeune promoteur guinéen dans le domaine des nouvelles technologies informatiques. De la salle de fabrique en passant celle des assemblages, Tulip industrie propose des services innovants.

Comme la fourniture des outils informatiques pratiques et efficients pour faire la télé médecine, la surveillance, le stockage des données et la circulation des informations et messages en temps réel.

Bref, c’est une industrie informatique complète à la pointe des nouvelles technologies, que la mission de la CNSS a eu le plaisir de visiter ce mercredi 20 avril 2021, dans la haute banlieue de la capitale, Conakry.

Donc, la Caisse nationale de sécurité sociale qui ambitionne de faire l’expérimentation de ces nouvelles technologies informatiques pour son administration, n’attend que les propositions et offres de l’entreprise Tulip Industrie, pour s’inscrire dans la dynamique du progrès.

Baïla Bah