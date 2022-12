Pourquoi la mosquée dans l’enceinte de l’aéroport AST reste inachevée ? le DG de la SOGEAC apporte des précisions

Le Directeur Général de la société de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Conakry (SGEAC), Namory Camara, en compagnie de certains de ses collaborateurs a échangé ce vendredi 2 décembre 2022, avec quelques hommes de médias. C’était à l’occasion d’un déjeuner de presse qui s’est tenu dans un réceptif hôtelier de la place.

Au cours de cette rencontre axée sur les activités menées par la SOGEAC durant l’exercice 2022, plusieurs autres questions dont celle relative à la mosquée inachevée depuis des années dans l’enceinte de l’aéroport Ahmed Sékou Touré ont été élucidées.

Question : Il y a une mosquée dans l’enceinte de l’aéroport qui n’est jamais achevée. Qu’est-ce qui se passe autour d’elle ?

Namory Camara : « Je crois qu’on a grandi avec cette mosquée-là. N’est-ce pas ? Il m’est rarement apparu la présence d’une mosquée aussi proche du terminal partout dans le monde. Je ne sais pas les conditions qui ont prévalu à la présence de cette mosquée. Mais je pense que les autorités, qu’ils s’agissent du Général Lansana Conté, du Pr Alpha Condé, et actuellement du colonel Mamadi Doumbouya se sont rendu compte que sa présence entorse un peu aux règles de sécurité. Parce que ça n’existe nulle part. Il est vrai que dans les grands aéroports, vous avez des mosquées et des églises à l’intérieur, des espaces de prière pour permettre aux gens de prier. Voilà pourquoi le projet ne peut pas avancer, on l’abandonne, parce que démolir une mosquée, c’est un peu compliqué. Il faudrait donc qu’on se dise la vérité, c’est trop proche du terminal. Donc la décision, c’était une décision malencontreuse à vrai dire d’avoir une mosquée aussi proche », explique le patron de la SOGEAC.

Youssouf Keita

