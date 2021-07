Pourquoi le Cercle de Réflexion et d’Action Stratégique (CRAS) ?

Le Cercle de Réflexion et d’Action Stratégique (CRAS en abrégé) est un forum fondé à l’initiative d’acteurs politiques signataires du présent document pour échanger sur la situation économique, sociale, culturelle, politique du pays. C’est un espace de donner et de recevoir autour des préoccupations majeures de la Guinée dont la légitimité appartient à tous ses enfants d’où qu’ils résident.

C’est une plateforme ouverte à toutes et à tous, qui transcende les clivages politiques et idéologiques; un cadre permanent de dialogue, de discussions, de critique, d’autocritique, de contribution intellectuelle, de propositions pour un meilleur devenir de notre pays et un accomplissement total de notre destin commun.

Chers compatriotes, la Guinée sera ce que nous souhaiterons qu’elle soit, et ce, dans le respect de la diversité des valeurs et de la pluralité d’opinions, et dans la capacité de rassemblement national face aux défis actuels et futurs.

Il est évident que cette plateforme n’est pas la première du genre. Il en a existé, existe et existera encore, aussi longtemps que le peuple de Guinée et les besoins infinis de la société humaine existeront. Cependant, la particularité, la singularité, l’authenticité, surtout la nouveauté de ce forum démocratique et républicain réside dans la coexistence de ses fondateurs appartenant aux croyances politiques, idéologiques et démocratiques différentes.

C’est un nouveau paradigme politique qui consiste à se parler, à se rencontrer, à échanger sur la Guinée, à sortir de son retranchement politique partisan; en mettant en avant l’intérêt général du pays qui exige la contribution des uns et des autres. Un espace de franc-parler sur le constat des diagnostics observés, les solutions à proposer sur le présent et l’avenir du pays.

Notre démarche est de contribuer à l’apaisement et à l’épanouissement de l’environnement politique du pays, gage de tout développement économique, culturel, social, démocratique, humain. Notre devise est la préservation et le renforcement de la fraternité, de la solidarité dans le pluralisme politique.

En nous mettant ensemble, même si chacun garde son idéologie, son positionnement politique, nous faisons des efforts de dépassement, en privilégiant l’intérêt de la communauté nationale au nom de laquelle et pour laquelle nous parlons et agissons.

En citant la Côte d’Ivoire comme exemple, le rapprochement entre Alhassane Dramane Ouattara et Henry Konan Bédié qui n’était pas une alliance politique, mais une mutualisation des réflexions, des actions, une harmonisation des pensées politiques, loin de la pensée unique; a permis pendant un long moment de pacifier le pays, de baisser les tensions.

Ce compromis sans compromission a donc permis à Ouattara et à Bédié d’offrir la paix, la prospérité, le développement au peuple ivoirien avec les grandes réalisations dans les domaines, notamment les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, immobilières, industrielles…

Chers compatriotes, en un mot comme en mille, le CRAS est une opportunité de transformer objectivement nos diversités, nos rêves en une réalité pour l’émancipation d’une Guinée unie et prospère.

Dans notre prochaine communication et à votre haute attention, l’organigramme du CRAS fera l’objet d’une publication officielle.

Vive le CRAS

Vive la République de Guinée

Ensemble, BATISSONS NOTRE AVENIR.

Dr Faya MILLIMOUNO

Paul Moussa DIAWARA

Patrice KOUROUMA