Pourquoi le ministre de l’Administration du territoire a fait arrêter l’installation des chefs de quartiers et districts ?

Le processus d’installation des présidents de conseils de quartiers et districts longtemps attendu, qui avait débuté il y a quelques jours a été finalement suspendu jusqu’à nouvelle ordre. C’est une décision du Ministre de l’administration territoire et de la décentralisation. L’information nous a été donnée ce vendredi 11 septembre 2020 par le gouverneur de la région, de Labé Elhadj Madifing Diané.

« Exactement je confirme que c’est bloqué mais on ne m’a pas donné des justificatifs pour le moment. Je n’ai pas eu la requête justement, c’est ce que je dis. Mais on m’a téléphoné, j’ai été appelé par le département et j’ai immédiatement répercuté au niveau des commissions pour faire arrêter le processus. Les explications ultérieures leur seront données. Je n’ai pas le motif sinon, on a bien reçu les gens en formation effectivement et on leur a donné l’orientation qui n’était pas une mauvaise orientation parce que c’est sur la base des voix obtenues en se référant à l’ancienne situation. Ils ont simplement donné une base de 300 qui étaient divisés entre les voix obtenues par les différentes formations. Au prorata de ça, les nombres des conseillers sont donnés jusqu’à un maximum de 9 conseillers », affirme Elhadj Madifing Diané.

Dans le même sillage, le préfet de Labé, qui fait office de président de la commission de réception des listes, interrogé sur cette suspension, précise : « Oui, le processus d’installation des présidents de conseils de quartiers et districts a été suspendu pour le moment sur instruction du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation. Le processus a été suspendu au niveau national puisque des problèmes ont commencé à Kankan, ici à Labé exactement, c’est comme à Garambé, Lombona. Donc pour le moment c’est suspendu », Elhadj Safioulaye Bah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

