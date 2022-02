Pourquoi les déplacements du colonel Doumbouya dérangent tant? (Par Gabriel Haba)

C’est une totale incohérence de voir que la plupart de ceux qui dénoncent le Colonel concernant ses déplacements, étaient les mêmes qui le trouvait messie libérateur, président de rupture, dirigeant proche du peuple lorsque les choses semblaient allé à leur goût. Ceux qui se livrent à ces jugements à géométrie variable ne sont absolument pas objectifs et donnent l’impression d’être des instruments à la solde d’intérêts politiciens. On doit sortir de ça si on veut une transition réussie qui garantissent un Etat démocratique avec des institutions fortes.

En tant que président de la république les tournées du Colonel Doumbouya ne peuvent se réduire à du populisme. Un chef d’Etat ce celui-la qui est libre d’aller dans n’importe quelle portion du territoire national pour mieux s’enquérir des réalités et se faire sa propre opinion des problèmes du pays. Donc les visites de terrain préméditées ou programmées du chef de l’Etat relèvent de la convenance républicaine et s’inscrit dans l’ordre naturel et normal de l’exercice du pouvoir. Il n’ya que ceux qui sont frustrés du fait de certaines réformes courageuses et ambitieuses qui analysent les sorties du chef de l’Etat de cette manière. C’est important qu’ils se reconvertissent dans la philosophie progressiste du CNRD pour le salut de la nation.

Parler d’impopularité du Colonel à cette étape ne peut procéder que d’un souci constant de dénigrement à cause de mesures publiques males digérées. Je voudrais que ceux qui parlent d’impopularité m’indiquent un seul baromètre à cet effet. Ont-ils consultés les guinéens par référendum ou par sondage ? Je me pose de sérieuses interrogations.

Encore une fois le problème véritable n’est de savoir si le Colonel est populaire ou pas. D’ailleurs il ne devrait pas en avoir besoin car n’ayant aucune visée électoraliste. Il a besoin d’atmosphère propice pour dérouler sa vision pour la Guinée à savoir la Refondation, la moralisation et la Rectification….

Gabriel Haba