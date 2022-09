Pourquoi Toumba a-t-il préféré s’arrêter au tribunal? « Quand il s’assoit, les intestins lui montent à la poitrine »(Me Yomba)

Nous savons un peu plus sur les raisons qui ont poussé Aboubacar Toumba Diakité, ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, de s’arrêter hier pendant un bon moment au box des accusés, en marge de l’ouverture du procès du massacre du 28 septembre, lors de sa première comparution.

Dans un entretien accordé à Médiaguinée ce jeudi 29 septembre, l’avocat de Toumba, Me Paul Yomba Kourouma, a fait savoir que son client est souffrant depuis des années d’une maladie carcérale et dès qu’il reste longtemps assis, ses intestins lui montent à la poitrine. Cette maladie l’empêchera même de dormir convenablement, de manger et de boire comme il le faut.

« C’est son état de santé, s’il s’assoit longtemps ce n’est pas bon pour lui, ça l’étouffe. Il avait le siège on lui avait dit de s’assoir parce que c’était vraiment prestigieux mais il s’est vraiment opposé parce qu’il ne pouvait pas, il a fallu la demande du président pour que vers la fin il a pu s’assoir. Sinon il était gêné mais il était obligé, quand il s’assoit les intestins lui montent à la poitrine, il faut qu’il soit opéré, il le faut. C’est une hernie de la ligne blanche qu’il a »

Poursuivant, Me Paul Yomba Kourouma a relaté la vie de son client à la maison centrale. « À la maison centrale, il se couche, il s’arrête, il se promène dans son rayon là-bas parce qu’il ne sort pas de la cour. C’est comme ça depuis des années, il ne peut pas dormir profondément, il ne peut pas boire à sa soif, il ne peut pas manger et se rassasier parce que ce que ce n’est pas bon pour lui ».

À la question de savoir depuis combien de temps Aboubacar Toumba Diakité souffre de cette maladie, Me Paul dira ceci: « Dès qu’il est rentré à la maison centrale, 5 mois après il a attrapé la maladie là, parce que lorsqu’il allé là-bas on l’a privé de tout exercice, c’est un homme qui fait le sport, on l’a privé de ça. Pour avoir essayé de se soulager, de se fortifier dans la chambre il a eu ce mal. C’est une maladie d’origine carcérale ».

Mamadou Yaya Barry