Poursuite contre Alpha : des acteurs politiques à Kankan s’en réjouissent afin qu’il vienne éclairer la lanterne du peuple

Dans une sortie médiatique mercredi dernier, le procureur général près la cour d’appel de Conakry a annoncé l’engagement des poursuites judiciaires contre l’ancien président Alpha Condé et plusieurs de ses anciens ministres et cadres. A Kankan, cette décision fait le bonheur des acteurs politiques de l’opposition à l’ancien régime.

Pour Antoine Dogbo Guilavogui, le secrétaire fédéral de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le parti de Mamadou Cellou Dalein Diallo, le principal concurrent d’Alpha Condé, la boussole s’est remise en marche : « Je l’avais dit avant aujourd’hui qu’on ne peut pas faire une justice propre dans ce pays sans qu’Alpha Condé ne soit interrogé devant un parquet. Je crois qu’on commence à voir le chemin de la démocratie, tout le monde doit respecter la loi. Vraiment, c’est une bonne chose, une grande joie. Que l’ex-président vienne éclairer la lanterne de tout le peuple de Guinée. Aujourd’hui, les grands détournements, les tueries à Conakry à Kankan et à Nzérékoré, qu’il explique, parce que c’est en son temps qu’il y a eu tous ceux ci. Donc, moi je crois que la boussole commence à marcher en Guinée. »

De son côté, le secrétaire fédéral du Bloc libéral et ancien vice-coordinateur du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) estime que CNRD à travers cet acte est redevenu le porteur d’espoir de tous les Guinéens. « C’est une attente qui est répondue. Le CNRD s’est assigné pour mission de traiter des dossiers très lourds, ça donne quand même un grand espoir et ça doit aussi donner un grand espoir à tous les Guinéens pour comprendre que la Guinée est sur la bonne voie de la démocratie, que le CNRD est en train de bien faire. Et nous devons prier pour la réussite de leur mission, ils ne doivent pas basculer sinon c’est toute la Guinée qui basculera », a confié Lancinet Condé.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

