Poursuites contre Alpha : l’ancien préfet Sory Sanoh monte au créneau et interpelle Charles Wright

Les poursuites engagées contre l’ex-président Alpha Condé et certains de ses ministres et hauts cadres pour des faits présumés d’assassinat et complicité de meurtre et d’assassinat, continuent de faire réagir au sein de la classe politique à Kankan.

Si d’un côté les uns se réjouissent, du côté du RPG Arc-en-ciel, c’est la colère qui anime les membres de cette formation politique. C’est le cas de Sory Sanoh, ancien préfet de Nzérékoré et Kérouané et membre du bureau national et de la coordination régionale du RPG.

Invité dans l’émission de débats « Bèyitafö » de la radio Espace Kankan, il a laissé entendre ceci : « Quand on entend qu’une personnalité comme Alpha Condé et ses camarades sont poursuivis, ça fait mal au cœur, mais ce n’est pas mauvais, il y a plusieurs choses qui sont cachées et qui vont apparaitre. La justice étant la boussole comme l’a dit le colonel Mamadi Doumbouya, on verra bien ceux qui sont morts, comment ils sont morts et par quoi ils sont morts. Les manifestations ont-elles été autorisées ou interdites, il faut penser à ça aussi parce que ceux qui organisaient les manifestations, la loi leur disait de ne pas manifester parce qu’on sait en Guinée on dit que toutes les manifestations sont pacifiques mais ça se termine par la violence. Imaginez-vous qu’on a brûlé un train ici, on a pris un gendarme vivant et on l’a dépiécé, on a cassé des poteaux, on a incendié des maisons, tout ça ce ne sont pas des marches pacifiques, donc ceux qui ont organisé ces marches là aussi doivent répondre de leurs actes. »

Pour lui, ceux qui ont mis les bâtons dans les roues du régime Condé avec des interminables manifestations de rue, sont les seuls responsables des cas de morts.

« Les saisies d’armes qui ont été faites la dernière fois chez un monsieur à Wanindara c’est des armes de guerre. Lui il détenait ça pourquoi, et on sait que pendant les manifestations les gens étaient tués par fusils de guerre, alors est-ce que ce ne sont pas ces fusils qu’on utilisait pendant ces manifestations pour dire que c’est Alpha Condé qui a envoyé des gens. Le professeur Alpha Condé n’a jamais autorisé l’envoi des armes de guerre dans les maintiens d’ordre, c’est toujours les armes conventionnelles, mais la vérité va se savoir. Ceux qui ont pris des avocats en France et autres pour les emmener contre Alpha, c’est eux qui organisaient les marches pacifiques et qui faisaient des choses qu’on ne devait pas faire entre guillemets. »

Voir Alpha Condé comparaitre devant la justice, est le souhait le plus ardent de plusieurs Guinéens. Sory Sanoh estime que les responsables des différentes manifestations doivent être aussi poursuivis et jugés.

« Ils vont aussi répondre de leurs actes parce qu’ils se feront découvrir. Nous demandons aussi au procureur que ceux qui ont organisé des marches interdites qu’ils répondent aussi de leurs actes. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

Tél : 623 77 06 09