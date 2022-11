Poursuites contre contre Alpha Condé et Cie : doublons, des morts, ex-enfant sur la liste du ministre Wright

Le ministre de la Justice s’en mêle-t-il les pinceaux? Dans une correspondance adressée aux procureurs généraux de Conakry et Kankan, Alphonse Charles Wright demande de poursuivre des personnes déjà poursuivies pour entre autres corruption et enrichissement illicite. Parmi elles, l’ancien président guinéen Alpha Condé, l’ex-Premier ministre Kassory Fofana [écroué pour détournement présumé de deniers publics depuis avril dernier] et d’autres personnalités du régime déchu à savoir Mamady Sinkoun Kaba, ex-ambassadeur directeur du protocole d’Etat. L’autre inconfort sur la liste, ce sont les cas de doublon. Des noms sont repris. On peut citer Gabriel Curtis (répété 3 fois), Dabo Amara (2 fois) et également Mounir Cissé (2 fois). Des morts apparaissent sur la liste. Il s’agit de l’ex-président de l’Assemblée nationale Claude Kory Kondiano dont les funérailles ont enregistré du grand monde, de Hadja N’Sira Condé, la grande sœur du président Alpha Condé et Alhassane Aminta Touré. Ce qui est curieux, c’est Fanta Traoré, « ex-enfant » de l’ex-directeur du FER. Autre chose, Mme Sidibé Fatoumata Kaba n’a jamais été ministre sous Alpha Condé, Ansoumane Camara n’a pas non plus président de la Cour des Comptes. A la LONAGUI, c’est Aminata Sylla et non Touré et Ramatoulaye Camara n’a jamais été directrice de cabinet mais cheffe de cabinet 🔻