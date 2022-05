Poursuites engagées contre Alpha Condé et 26 autres citoyens : la MAOG « prend acte »

Se prononçant via un communiqué, la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG) a salué l’instruction à des fins de poursuites judiciaires engagée par le Procureur Général à l’encontre de 27 citoyens dont l’ancien président Alpha Condé pour plusieurs chefs d’accusation, y compris des crimes de sang.

Prenant acte de cette décision qu’elle juge comme étant un acte historique, la MAOG recommande « la création d’une juridiction spéciale chargée de juger tous les crimes de sang dans notre pays ; l’impartialité totale des magistrats en charge de ces dossiers ; de veiller au respect des principes du contradictoire, des droits sacrés à la défense, de la présomption d’innocence, de l’équilibre des droits des parties et les règles de procédures en la matière » mais aussi «invite les autorités judiciaires à engager des poursuites contre toute autre personne impliquée directement ou indirectement dans la commission de ces crimes de sang présumés ; invite la communauté internationale notamment la CEDEAO, l’UA et les instances onusiennes à accompagner la Guinée dans ce processus ».

Enfin, elle recommande « la mise à la disposition de la justice, des conditions adéquates pour que ces procédures ne souffrent d’aucune ambiguïté ».

Déterminée à accompagner toutes les bonnes initiatives citoyennes, la MAOG dit veiller à la suite de cette volonté de la justice guinéenne.

Maciré Camara