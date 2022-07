Pouvoir central en Guinée : stop au honteux double jeu (Par Mandian Sidibé)

En Guinée, c’est désormais une tradition cynique, immorale et immonde au sommet de l’État, depuis plusieurs décennies, de voir des personnalités publiques de premier plan, investies de la haute confiance présidentielle, avoir un goût prononcé pour le double jeu, la sournoiserie extrême et l’hypocrisie.

Ils vont et reviennent, au galop, en charge. Des dignitaires tentent encore, sous la présidence du sauveur de la Nation Guinéenne, le Président de la République, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, de perpétuer cette tradition indigne, négative, héritée d’une élite toxique, nocive, dont les objectifs sont aux antipodes de la morale, du développement durable du pays, de l’ancrage de la Démocratie, de la justice et de l’unité nationale.

Lorsqu’on occupe un portefeuille ministériel ou toute autre haute fonction émanant de la confiance du Président dela République, la logique et la morale voudraient que l’on s’aligne, sur la politique officielle, en apportant sans réserve, son soutien et sa solidarité, aux actions salvatrices du Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, ou, alors, que l’on s’en aille, que l’on jette l’éponge. C’est aussi simple et clair que ça.

Malheureusement, force est de reconnaître, suite à nos investigations minutieusement menées, que certains petits malins, tapis dans l’ombre de la haute sphère de l’Exécutif, se plaisent à verser, toute honte bue, avec cynisme, dans le double jeu, l’hypocrisie, voire la traîtrise.

Durant la journée, ces cadres, aux agissements sataniques, clament, à tout vent, leur supposé soutien au Messie National du 05 septembre. La nuit, ils se débarrassent, en catimini, de leurs hideux et affreux masques. Se croyant à l’abri des regards indiscrets, ils entreprennent, contre le bon sens, des manœuvres destinées à mettre les bâtons dans les roues de l’illustre gardien des prestitigieuses clés de la République.

Il est temps, grand temps, qu’ils arrêtent cette hypocrisie primaire, d’un autre âge et d’assumer, leurs responsabilités dans la dignité, la sincérité, l’honnêteté et l’intégrité. Conformément aux clairvoyantes directives du visionnaire, de sauveur du Peuple, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya.

Il est temps que ceux qui font semblant d’être en phase avec le Président de la Transition arrêtent leurs élucubrations, en cessant de conduire en bateau le vaillant Peuple de Guinée, globalement satisfait des actions du Colonel-Président. Comme l’a si bien martelé le très influent et respecté Premier Imam de la Grande Mosquée Faycal, Elhadj Mamadou Saliou Camara, samedi, en marge de la célébration de la Fête de Tabaski,《 Si ça n’a pas marché avec les autres régimes qui se sont succédé en Guinée, depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, il faut que ça marche avec le Colonel Doumbouya ».

Les affreux masques des hypocrites qui écument le Palais Mohamed 5 vont bientôt tomber. On saura, par la suite, qui fait quoi, dans la transparence, pour aider le Chef Suprême des Forces Armées, afin que cette transition de tous les espoirs soit, à terme, un succès fulgurant et historique. L’on ne peut pas être à la fois pour et contre le Messie National, le bâtisseur, qui a décidé de se sacrifier, en toute liberté, dans l’espoir de remettre la Guinée sur les rails, dans la bonne direction, à travers une refondation radicale, globale et profonde de l’État. Que ceux qui ont d’autres agendas, dans l’opacité et les ténèbres, croyant être à l’abri de nos radars, quittent le navire, avant qu’il ne soit trop tard. C’est plus honnête.

Avec le Président-Colonel, Chef de l’État, Chef Suprême des Forces Armées, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, c’est la Guinée et les Guineens qui vont gagner. Au grand dam des traîtres, qui roulent, à tombeau ouvert, pour leurs intérêts égoïstes, tels des parasites sur le dos large du libérateur du vaillant Peuple de Guinée, l’illustre enfant de Kankan Nabaya.

Mandian SIDIBE, Journaliste