Pr Babou au Burkina Faso pour rendre hommage à son artiste Madoudjan

Sous le choc de la disparition de celui qui l’accompagnait dans les campagnes et partout en Afrique et qui chantait pour ce grand sorcier africain, le très célèbre magicien et président du Réseau panafricain de la science mystique et du patrimoine ancestral africain est au Pays des hommes intègres pour la cérémonie du 40ème jour de la disparition de son artiste Madoudjan .

Accueilli par une foule immense, le sorcier africain livre à Mediaguinee l’objectif de son déplacement. « Comme vous le savez, c’est dans le cadre de la cérémonie funéraire du 40ème jour du décès d’un membre du Réseau panafricain de la science mystique et du patrimoine ancestral dont je suis le président. Il était un artiste qui m’accompagnait partout et même en Guinée il était là-bas avec moi. Il s’appelait Madoudjan. Un artiste pas comme les autres. Il faisait des chansons traditionnelles qui valorisaient la culture africaine. Il avait une voix mélodieuse et un vrai Panafricain qui ne fait que valoriser nos propres chansons africaines. C’est pourquoi je suis venu apporter mon soutien indéfectible à ses parents. Nous sommes tous sous le choc depuis sa disparition. », dit le professeur.

« Une grande personnalité. Nous allons lui rendre les honneurs qu’il mérite. C’est il y aura les hommages de beaucoup d’artistes du Burkina, Mali, Sénégal, Niger, Côte d’Ivoire, Gambie et Togo qui vont faire une démonstration d’orchestre africain.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

