Pr Bano sur le fonds Covid-19 : ‘’c’est cet argent qui a permis, en partie, de faire fonctionner tous les services du MENA pratiquement depuis l’ouverture’’

La gestion du fonds dédié à la lutte contre le Covid-19 au ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA) fait grand bruit dans la cité. Certains cadres accusent le ministre de gestion ‘’opaque’’ dudit fonds.

Ce mercredi 07 juillet, le chef de département a donné quelques explications sur l’utilisation de l’argent destiné à lutter contre la propagation du coronavirus dans les différentes écoles primaires et secondaires du pays.

L’ancien conseiller du président soutient qu’une bonne partie du fonds a été réorientée et utilisée pour le fonctionnement des services du MENA.

« Cet argent, je ne vais pas beaucoup en parler mais je vais dire seulement une chose. C’est cet argent qui a permis en partie de faire fonctionner tous les services du MENA pendant toute la période depuis pratiquement l’ouverture. Tout ce qu’il faut payer au MENA y compris lui qui a écrit quand il est malade ou sa mère est malade. Cet argent a servi dans un premier temps à financer les activités, les cérémonies de remise de prix au moment de la fermeture. Et pour utiliser l’argent de l’État, vous demandez toujours une réorientation », a expliqué Bano Barry dans l’émission ‘’Mirador’’ de Fim fm.

Et d’ajouter : « Et quand j’ai voulu utiliser les 2 milliards et quelques restants pour rénover le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, où vous avez des services qui n’ont même pas où s’asseoir, j’ai convoqué un conseil élargi de cabinet où j’ai posé le problème. Il reste dans le fonds Covid avant que je ne fasse une requête, 2 milliards et quelques, est-ce que vous êtes d’accord que j’utilise cet argent pour pouvoir rénover mon bureau dans lequel je travaille ? Il y a eu inondation dans mon propre et j’étais obligé d’enlever la moquette qui s’y trouvait. Et ce n’était pas le seul bureau. Lorsque j’ai posé ce problème, les mêmes personnes ont d’abord donné leur accord et après ils sont revenus pour dire qu’ils ne sont pas d’accord. J’ai dit tant mieux. En ce moment, on utilisera le fonds tel que prévu dans le dispositif. Toutes les activités de supervision, de contrôle, tout ce qui se fait au MENA a été financé en partie avec cet argent. Tout le fonctionnement du MENA. Et tous les enseignants que vous avez en formation qui ont crié pour dire qu’ils n’ont pas reçu de primes et tout ce qui s’en suit, ont reçu plus d’un milliard et ça vient de cet argent ».

Le ministre Bano Barry souligne que le MENA n’a pas reçu de budget de fonctionnement durant la période Novembre-Février.

Sadjo Bah